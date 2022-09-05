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大陸 大陸焦點 特派現場

陸名校遭駭！　調查結果竟是「美國國安局」攻擊

▲▼西工大遭網絡攻擊事件調查報告 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲大陸官方發布西北工業大學日前被境外網路攻擊的調查結果。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸名校西北工業大學日前被境外網路攻擊，官方今（5）日公佈調查報告，稱源頭是美國國安局；另外還發現，該部門對中國大陸的網路目標實施上萬次惡意攻擊，竊取了超過140GB的高價值數據。

據《澎湃新聞》報導，西安市公安機關4月接到一起網路攻擊的報警，西北工業大學的資訊系統發現遭受攻擊的痕跡。

大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司今日分別發佈相關報告，稱初步判明相關攻擊活動源自美國國家安全局（NSA）的「特定入侵行動辦公室」（簡稱TAO）。

本次調查還發現，在近年里，美國國家安全局（NSA）下屬特定入侵行動辦公室（TAO）對中國國內的網路目標實施了上萬次的惡意網路攻擊，控制了數以萬計的網路設備，包括：網路服務器、上網終端、網路交換機、電話交換機、路由器、防火牆等，竊取了超過140GB的高價值數據。

聯合技術團隊經過技術分析與溯源，還原了西北工業大學遭受網路攻擊的過程和被竊取的文件，掌握了特定入侵行動辦公室（TAO）對中國資訊網路實施網路攻擊和數據竊密的相關證據，涉及在美國國內對中國直接發起網路攻擊的人員13名，以及美國國家安全局通過掩護公司為構建網路攻擊環境而與美國電信運營商簽訂的合同60餘份、電子文件170餘份。
 

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