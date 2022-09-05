「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

▲臺北市政府與市民一起推廣動物保護月活動。

圖、文／啟點行銷提供

臺北市4日啟動「2022臺北動物保護月」，以「臺北友善市 動物快樂城」為主題，並透過《致我親愛的ˍ》宣傳影片與愛寵短劇方式呈現臺北市動物友善措施。即日起至10月1日也將響應動物節日辦理一系列豐富主題活動，讓市民對於動物保護及野生動物保育有更多認識及理解城市中無論物種都需以尊重及愛護生命態度對待，並共創動物與人類和諧共處環境！

▲北市產業局林崇傑局長邀請大家一起參加動保月活動。

產業發展局林崇傑局長表示，為讓市民了解愛護及尊重動物理念，於每年9月份訂為臺北動物保護月，今（111）年動保月將自動物之家中繼園區出發，市民凡於9月4日及9月9日到中繼園區打卡即可享用限量免費咖啡，鼓勵民眾可以在假日午後到園區與收容犬貓互動認養，另如是新手飼主的市民，也可以於9月12日至9月18日至臺北動物保護月臉書粉專參與「動物保護教育週」，課程將結合貓犬學校及臺北e大讓毛爸媽可以線上學習寵物相關知識，另除了飼主責任外，系列活動也將於9月24日在新啟用的福順狗運動公園辦理免費狂犬病疫苗注射及寵物活動，狂犬病為人畜共通傳染病，希望毛爸媽能為毛小孩做好防疫，共同維護人寵健康。最後，將於10月1日在動物園內舉辦世界動物日主場活動，想要更近距離看到動物救援車，及認識臺北市動物救援與救傷的大朋友與小朋友們，更千萬不要錯過今年度壓軸活動喔！

▲2022臺北動物保護月以愛寵短劇呈現臺北友善動物措施。

▲透過「致我親愛的＿」影片，讓市民共同尊重同伴動物及野生動物。

▲9月4日及9日來動物之家打卡送咖啡。

▲2022臺北動物保護月－響應臺灣狗節親子一起參加。

▲親子一起到動物之家中繼園區學習似顏繪小卡DIY。

動保處補充，凡參加今年度動物保護教育週民眾將有機會參與有獎徵答抽獎好禮活動，如想了解動保月系列活動好康資訊歡迎追蹤「臺北動物保護月」臉書（連結：https://reurl.cc/9p66kd）或鎖定臺北市動物之家（連結：https://reurl.cc/LMl084）與臺北毛孩趣旅行臉書（連結：https://reurl.cc/GEpbKd）。