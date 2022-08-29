妻子養狗入魔！他月給11萬「全家擠一間房」　崩潰喊：狗越吃越好

▲男子每個月給妻子11萬元，全家卻只能擠一間房、租屋處有超過一半是狗的生活圈。（示意圖／免費圖庫unsplash）



記者柯振中／綜合報導

隨著時代進步，寵物意識抬頭，台灣有飼養毛小孩的家庭愈來愈多。不過，一名男子控訴，他與妻子婚後有2名小孩，妻子卻為了養6隻狗，讓全家只能睡在同一間房，就算有買房的規劃，對方仍希望「以狗為主」，讓他不禁動了放棄的念頭，「我真的好想結束，但卻無法想像孩子怎麼辦…。」

這名男子在「匿名公社」表示，他每個月上繳11萬元、生活自理，妻子的月收入大概為2萬元，家中還有2名小孩，以及月繳3萬元的儲蓄險。

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不過，男子抱怨，為了養6隻米克斯，租屋處有一半的空間都是狗的生活圈，導致全家大小只能睡在同一間房，完全沒有生活品質，只要提到這件事，妻子就會無法理喻，「每次溝通每次吵架」，甚至常常吵到離婚。

▼每次想跟妻子溝通養狗的事情，2人就會吵架，妻子還會以離婚相逼。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



男子指出，就算想帶孩子出門玩，妻子也時常找理由不住外面、不過夜，就是為了回家顧狗。男子目前身上有積蓄，打算要買房，妻子卻要求「要有花園」，這樣才能讓狗有足夠的活動空間，「我真的不懂，為什麼孩子跟我需要為了狗遷就成這樣。」

男子提到，現在妻子養狗愈花愈多，除了飼料以外，還買許多罐頭，「越吃越好」，甚至向他抱怨「一個月11萬還只是基本上的持平家裡開銷」，讓他十分崩潰，「我真的好想結束，但卻無法想像孩子該怎麼辦⋯。」

貼文曝光後，許多網友一面倒勸離婚，「如果狗都是她要養的，那不要上繳家用給她，讓她用自己薪水去養狗」、「養動物OK，但是如果讓生活品質變差就真的不OK，要視自己能力來養，雖說月入十一萬，但現在物價高，不該把所有錢都放在動物上面吧」、「醒醒吧，她有狗就好了，要你幹麻？趕快帶著孩子逃走吧」、「很多愛狗人士都是這麼誇張，相信以後真的有花園的話會有更多狗狗來跟你們作伴」、「一個月只賺2萬多的人養6隻狗都不擔心了，你也別為她擔心了、帶著孩子走吧！」

▼男子表示，他想結束這種生活，卻不知道孩子該怎麼辦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不過，也有人懷疑，怎麼可能養6隻狗，花費會高達11萬元。對此，男子也公開家中的開銷，除了3萬元儲蓄險、1萬元一般保險及2萬元的租金外，還有1萬元的托嬰費、1萬5,000元的才藝費，剩下的則是妻子與孩子們的開銷。

男子也提到，最無法接受的問題，是婚前妻子欺騙「只有養2隻」，且是與丈母娘一起養，沒想到婚後突然暴增成8隻，丈母娘也已經過世，生前還交代「好好照顧那些狗」，「我太太是單親家庭。我家人其實不介意我跟她離婚，但是跟我擔心都是一樣孩子怎麼辦…我跟她無法討論狗的問題。」

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