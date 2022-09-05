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情慾人妻爽擁2小王！摩鐵約砲「悔過書」懺悔　超綠老公更崩潰

▲正妹,約砲,外遇,偷吃（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻大玩交友軟體找小王，被抓包後手寫悔過書懺悔。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫指控，小王A、小王B明知道妻子已婚，卻仍然與其發生性行為，對此，妻子還手寫下悔過書向他懺悔。人夫決定向A、B分別求償20萬、25萬元精神撫慰金，日前二審判決出爐！

人夫主張，A明知道妻子已婚，卻仍於2021年3月間某日，於高雄一間汽車旅館內，與妻子發生婚外情，讓他大受打擊，決定提告求償20萬元精神撫慰金；B則是於同年3月13日、14日連續2日，在B的租屋處與妻子發生性行為2次，人夫向他求償25萬元。

B辯稱，與人妻是在網路交友認識，認識後去公園見過一次而已，人妻自稱離婚，帶一個小孩生活，他否認有與人妻發生性行為。

雖然人妻證稱，B認識她時就知道她是有夫之婦了，她事後簽立的悔過書也是出於自由意志。但法院認為，一般人向外找外遇對象時，多半會利用信任來哄騙、曲解事實，讓對方以為自己單身，人妻此舉有點讓人反常，另外，除了人妻的手寫悔過書外，人夫也沒有其他事證可以證明妻子與B發生性行為。

由於法院審理時，A並未到場，也沒提出書狀作任何聲明，橋頭簡易庭判A應賠償人夫10萬元，B則免賠；人夫不服判決結果，決定上訴，但橋頭地院認為原判並無不妥，將他的上訴駁回，全案確定。

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