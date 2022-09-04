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社會 社會焦點 保障人權

她帶5歲女兒幽會小王…尪找上門　學「蜘蛛人」垂降開溜免賠

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人夫控訴妻子為了躲他、帶著5歲女兒「垂降」下1樓從後門逃離小王家，法院卻依證據不足判妻子與小王都免賠。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／彰化報導

彰化一名呂姓人夫指控，其張姓妻子常常連夜不歸，又利用2人的5歲女兒做掩護，與一名黃姓小王暗通款曲，他某日深夜依手機定位追查到小王家找人時，妻子竟把女兒從樓上像「蜘蛛人」一樣垂降到樓下，然後自己也用一樣方式從後門溜了，他怒告妻子與小王並請求60萬賠償，彰化地院審後認為，呂男的舉證、與5歲幼女的童言童語不足以證明2人有超乎正常的往來，判呂男敗訴。

呂男主張，他與張姓妻子有一名5歲女兒，但從去年起妻子卻常常好幾天深夜不回家，又利用女兒各種藉口掩護行蹤，跟一名黃姓小王過從慎密，同住過夜、相擁而眠，發生親密行為。

2021年7月左右，他因為妻子又帶著女兒深夜未歸，在擔心女兒安危之下，用手機定位了妻子，循線找到小王住處，沒想到妻子得知他人已到大門口，竟用垂吊方式、先將5歲女兒從樓上放到1樓，自己再冒險垂降下來從後門逃走，獨留他在大門口拍門叫喊。他認為妻子誇張行為已嚴重破壞婚姻美滿，痛心調解離婚後，提告前妻與小王需賠償60萬。

但前妻則反控，呂男所提的無憑無據，無法證明有侵權事實，反而是他結婚後多次家暴、恐嚇，曾經因犯傷害罪、法院因此核發暫時保護令給她。

法官審理認為，呂男雖指出前妻在婚姻中與黃男過夜、親密相擁，並提出其5歲女兒與阿嬤的對話錄音，但女兒年紀還小，難認內容是否為面對阿嬤強迫誘導、刻意詢問下的童言童語之應答，而不一定是真實陳述，呂男也無法提供積極證據參考，無法證明前妻有與黃男不正常往來，因此判呂男求償無據，判他敗訴，仍可上訴。

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