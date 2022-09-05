恐怖女師教室大暴走！怒踹桌腳+用力拉扯學生手腕...家長怒告

▲北市某國中沈姓女老師，以腳用力踹學生桌子桌腳，導致1名學生受有左側前胸壁挫傷。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某國中一名沈姓女老師，因教室內吵鬧，未注意學生小凡（化名）坐在教室內第1排第1個座位，竟以腳用力踢座位桌腳，導致桌角撞擊到小凡前胸。豈料，沈師以「數學作業尚未繳交」為由，用力拉扯手腕，小凡痛到大哭她才鬆手。小凡母親得知後怒告，士林地院依2次過失傷害罪，處罰金4萬元。

判決指出，擁有博士學歷的沈師於2020年12月8日，見教室內學生鬧哄哄，竟生氣一腳踹向班上第1排第1個座位，導致桌腳撞擊到小凡前胸，受有左側前胸壁挫傷傷害；12月18日中午12時30分許，小凡因未繳交數學作業，被沈師要求去找數學老師說明，但她為了促使小凡趕緊前往辦公室說明，徒手大力用力拉扯小凡手腕，小凡當場痛到大哭，她才放手。

小凡晚間返家後，其母發現他手腕紅腫並追問原因，小凡才侃侃而談說明過程。小凡母親氣到不行，立刻帶去驗傷，並決定報警提告。

沈師於開庭時稱，「確實有以手抓住小凡手部，當下是想帶小凡去找數學老師」。法官審酌沈師擔任教師工作，基於導引學生發展考量，酌衡學生身心狀況，採用適當正向管教措施，卻因見教室內學生上課時間吵鬧、要求小凡找數學老師說明作業事宜，逕以腳踹踢桌腳、以手拉扯其學生手腕導致受傷。

法院惟念沈師是出於維護班級秩序、促使學生說明作業繳交事宜等動機、目的，一時疏未注意所為，雖在警詢、偵查及準備程序時否認犯罪，又於審理時坦承犯行不諱並表悔意，獲得小凡原諒，但小凡父母無意願而無法達成和解，自陳月薪新台幣7、8萬，其需扶養2子女，不定時提供生活費予父母等，依犯過失傷害罪2罪，各處罰金3萬元，應執行罰金新臺幣4萬元，如易服勞役，以1000元折抵1日。