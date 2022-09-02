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小4數學「100,000」逗點錯了　網傻：世界怎麼跟上台灣？答案曝光

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO困惑，為何變成4位數才逗點？（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「什麼邪教？」一名媽媽崩潰直呼，檢查女兒數學作業，發現逗點與她以前所學的有差異，「100,000這是錯的，10,0000這才是對的。」文章引發討論，有網友也看笑虧「世界怎麼跟得上台灣」、「要是我們來考，可能都0分」。對此，有內行解釋，「會計是這樣沒錯，但是小學這樣教是為了分辨出萬億等單位」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》驚呼，最近查看讀國小4年級女兒的數學作業，發現數字逗點與她所學的不一樣，「100,000這是錯的，10,0000這才是對的。」

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原PO一臉疑惑求助，女兒上的是108年課綱，「什麼時候數字的逗點標記是4位數一組了？這是什麼邪教？」照片可見，鉛筆部分是原PO教小孩劃逗點，而紅色逗點是老師批改的狀況。

底下網友也一頭霧水直呼，「會計會想哭」、「以前是1千1點，現在1萬1點，通膨真可怕」、「世界怎麼跟得上台灣」、「我女兒4年級，今天寫數學也是4位數底下畫一條線，不是逗點」、「現在連教學也改變了？要是我們來考，可能都0分」。

有網友認為，「現國小教這樣只會讓小學生大亂！為方便中文讀數字才用4位數，但在數字計算上，卻又是3位數」、「我7年級尾，那時候小學就這樣教了，只是這並不是社會上普遍的用法」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友解釋，應該是每四數字「劃線」做記號，可讓孩子更快報讀。（圖／翻攝爆怨公社）

對此，有內行回應「這跟108課綱沒關係，建議家長用4位畫線的方式教，不要用自己認為的方法，然後3位逗點才是正確的」、「本來就是4位一點，會計才是3位喔」、「這個問題我也想了很久，100萬小孩子他們教的是100個萬，所以是四位一底線」、「會計是這樣沒錯，但是小學這樣教是為了分辨出萬億等單位」、「我國小也學4位數一點，這是台灣特有的，我80年次！唸商後，才學3位數一點」。

也有專業人士正解，「我是教育界的，學生學習階段確實是4位一組逗點，會計界是3位一組逗點，是為了讓學生快速區分辨『千、萬、億、兆』，但正規教學現場上，學生是不用寫出逗點了，真的是為了方便判讀而言，以上為個人教學經驗」。

▼網友熱烈討論。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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