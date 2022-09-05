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黑胡椒罐見5數字！他驚喊「19歲了」　萬人笑：來自上世紀的味道

記者黃翊婷／綜合報導

有些調味料一不小心就會放到過期，一名網友日前在臉書PO文表示，發現家中有一罐黑胡椒，有效日期到民國95年（西元2006年）1月8日，「而且（可以）保存3年，它19歲了。」文章公開之後，意外吸引超過1.3萬人按讚，大家紛紛留言調侃，「這黑胡椒比我女兒還大」、「來自上世紀的味道」、「先確定不是你的阿公」。

他撒黑胡椒見5數字！驚喊「19歲了」　萬人笑：上世紀的味道（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO在家中發現已經「19歲」的黑胡椒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，2日自己炸了鹹酥雞，撒上黑胡椒準備享用，意外發現罐子上的有效日期只到民國95年1月8日，等於已經過期16年，讓他超級驚訝，「為何我家會有過期16年的黑胡椒啦？而且（可以）保存3年，它19歲了。」

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文章公開之後被轉分享至「爆料公社」臉書粉絲專頁，吸引超過1.3萬人按讚，大家對於原PO將黑胡椒的保存期限比喻成人類年齡都覺得很有趣，並跟著留言調侃，「所以19歲的黑胡椒是什麼滋味」、「它都大學了」、「你可以帶著它去看限制級電影了」、「成年了，可以考駕照，接下來要對自己負責」、「原來是骨灰級的黑胡椒」、「這黑胡椒比我女兒還大」、「來自上世紀的味道」、「先確定不是你的阿公」。

也有部分網友推測，如果這罐黑胡椒真的有「19歲高齡」，應該會嚴重受潮結塊，但從照片上看來並沒有這個狀況發生，應該只是保留罐子，等到用完再買新的填充進去，「保留罐子一直加進去吧，我家老人都這樣」、「我家也是保留罐子，再去中藥行買黑胡椒或白胡椒回來填裝」。

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