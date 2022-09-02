油飯加四神湯「整碗都是料」賣50元　他一算傻了：老闆娘沒賺錢

記者黃翊婷／綜合報導

隨著物價紛紛上漲，不少網友會在網路上分享自己的美食口袋名單，大家互相報好康。一名網友1日在臉書PO出一張照片並表示，買了一份油飯和一碗四神湯，滿滿都是料竟然只要50元，但單買的話每樣售價是35元，等於合售一組一口氣便宜20元，讓他覺得很驚訝，「老闆娘肯定是沒在賺錢。」

▲原PO買了油飯和四神湯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，1日在桃園市中華路某小吃店買了一份油飯和一碗四神湯，組合售價竟然只要50元，而且四神湯的料非常多，湯都快喝完了，底下居然還有許多配料，「感謝店家此時此刻還有這種佛心餐。」

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▲四神湯的配料很多。

原PO接著說，如果把油飯和四神湯分開單獨購買，每一樣的價格都是35元，也就是說，直接買一組等於便宜20元，讓他覺得很驚訝，「單買每樣35元，合售一組50元 ，這算數沒毛病嗎？老闆娘肯定是沒在賺錢。」

文章公開之後，網友們紛紛留言表示真的很便宜，「太便宜了吧，一般要賣100元吧」、「台北光油飯大概就50元了」、「四神湯最便宜也要40元」、「俗到哭（便宜到哭）」、「還不吃爆」、「算數有問題！把地址給我，讓我消滅這些餐點」、「我剛剛才買，75元，還是小的米糕」、「這油飯粒粒分明，看起來很可以」；還有在地人認出這家店，並大讚他們的餐點的確很好吃，「買過，真的好吃又大碗」。