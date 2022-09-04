　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比基尼辣妹現身地磅站！放送雙球「一開口」老司機暈了：想開大車

記者曾筠淇／綜合報導

汽車開上高速公路時，常常都會看到「地磅站」，為的就是檢查車輛重量以及安全合規標準，卡車和商用車輛都要接受檢查。日前就有一名網友發文直呼，現在地磅業也很競爭？現場竟有比基尼辣妹，讓司機眼睛大吃冰淇淋。照片曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「現在地磅業...有這麼競爭喔？」同時也貼出一段影片，說「精彩的在後面！」

首先看到照片，兩名健康色肌膚的辣妹穿著粉色比基尼，並手拿地磅業的傳單，好身材一覽無遺。接著再看到影片部分，拍攝者捕捉到前方司機和比基尼辣妹對話的畫面，接著輪到自己時，辣妹先爽朗的大喊「嗨」，接著賣力推銷活動，包含可以代買東西、宅配等，活動只到9月底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拍攝者的鏡頭大多聚焦在辣妹胸前，不過這位妹子還是很認真講解，甚至用嬌滴滴的聲音說著一口流利台語，拉近與司機的距離。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲比基尼辣妹現身地磅站。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

值得一提的是，臉書粉專「黑色豪門企業」同樣有分享該段影片，文中也寫道，「地磅站請辣妹生意才會好，這邊你來過嗎？」

養眼畫面曝光後，底下網友紛紛回應，「駕訓班大車考照員暴增」、「看來，小時候爸爸要我們一定要學開手排是這個道理啊」、「身材不錯」、「我明天去考大車」、「自用小客車可以磅嗎」、「我機車也想過磅一下」、「這下沒有逃磅的理由了」、「對不起！我超載了」、「道德在哪？羞恥心在哪？地址在哪」、「我要去開大車了，不要阻止我」。

實際找到該地磅業者的粉專，原來目前還在試營運，所以請來比基尼辣妹協助發傳單、宣傳活動。粉專也轉貼「黑色豪門企業」的影片補充說明，他們不只有賣便當，還有幫忙處理「開車上不方便的事」，而該地磅站其實位在高雄。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩　現在還送手工皂

►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜　限時加碼送菊花枸杞茶

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
成都封城變「全城罰站」！　幕後公司竟是市場巨無霸
「蝦頭有毒」專家解答：是真的！　4種人少吃蝦子
阿嬌鬆口：我不是真的想結婚！　41歲還沒生「有點後悔」
快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方　這村明天停班停課
估深夜解除海警　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內
麥當勞、肯德基買1送1！　9大速食店優惠一次看
老公掛網看正妹練瑜珈「下身磨蹭長條枕」！　妻怒戰檢舉
LIVE／強颱「軒嵐諾」解除陸警　氣象局最新說明
美售台AIM-9X響尾蛇飛彈　搭瞄準系統「飛行員看到哪、打到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方阻人車通行　這村明停止上班上課

估深夜「解除軒嵐諾海警」　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內

軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷　三貂嶺=菁桐暫時停駛

雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

快訊／強颱「軒嵐諾」陸警解除！台灣脫離暴風圈　下半天雨勢趨緩

LIVE／軒嵐諾又變強「15縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明

颱風來菜好貴　菜價創3個月新高「青江菜1斤要76元」

比基尼辣妹現身地磅站！放送雙球「一開口」老司機暈了：想開大車

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方阻人車通行　這村明停止上班上課

估深夜「解除軒嵐諾海警」　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內

軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷　三貂嶺=菁桐暫時停駛

雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

快訊／強颱「軒嵐諾」陸警解除！台灣脫離暴風圈　下半天雨勢趨緩

LIVE／軒嵐諾又變強「15縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明

颱風來菜好貴　菜價創3個月新高「青江菜1斤要76元」

比基尼辣妹現身地磅站！放送雙球「一開口」老司機暈了：想開大車

遭號誌燈倒塌重砸！新手媽最新狀況曝...手術順利需積極復健

曾住過A9！科技業夫妻「買房選A7」狂列9優點：不會騎車也能生活

林楚茵問蔣萬安：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

雙胞胎肚子裡打架！出生後「渾身淤青」　母笑：長大別怪我

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

颱風夜風雨加大！他看不清楚...駕車自撞「烏龜翻」躺中興橋

中秋連假必玩城市！看台中「世界最難蓋建築」　爽吃台南27家必比登

蔡尚樺破尺度脫了！墾丁解放泳衣「超兇上圍」萬人看光 問過爸媽才敢PO

粿粿半夜打醒老公　噴淚逼問：你為什麼要劈腿？

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

生活熱門新聞

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

周日停班課一覽　全台5區停班停課

亡父「頭七附身」兒起乩！瞪眼巡視　眾人哭翻跪下

軒嵐諾暴風圈觸陸　凌晨風雨最密集

阿堂鹹粥9個月漲2次　一碗粥260元

快訊／蘭嶼緊急宣布！　全台停班停課一覽表

軒嵐諾再開眼！白天最靠近　各地風雨漸緩時間曝

欺騙國外爸交「粗腿女友」！竟是弟弟女裝假扮

軒嵐諾緩慢向北！解除陸警時間出爐

快訊／豪大雨擴15縣市　軒嵐諾回春幸好沒再靠近

桃園男大生颱風天偷她傘　店家怒PO畫面：不屑賺你們錢

更多熱門

相關新聞

小黑拔河助陣變「拔槍」隊友看傻：你來亂的吧

小黑拔河助陣變「拔槍」隊友看傻：你來亂的吧

近日網路出現一段「色隊友」拔河助陣變「拔槍」的影片，正當一群小孩在進行激烈的拔河比賽時，其中一邊的「錨手」（即最後一位）身後，竟有一隻黑狗用「色色的姿勢」環抱著錨手，在小黑狗不斷騷擾下，整個隊伍兵敗如山倒，而狗狗的亂入也讓現場的人笑成一片，網友看了傻眼直呼，「你是來亂的吧！」

油飯加四神湯賣50元　他一算價格傻了

油飯加四神湯賣50元　他一算價格傻了

停車場見1大洞是好鄰居　網加碼PO照「2大洞」引歪樓

停車場見1大洞是好鄰居　網加碼PO照「2大洞」引歪樓

停車場驚見「1大洞」　他笑了：遇到好鄰居

停車場驚見「1大洞」　他笑了：遇到好鄰居

媽曬女兒14行字　9千人讚：像印的

媽曬女兒14行字　9千人讚：像印的

關鍵字：

地磅站辣妹比基尼爆廢公社黑色豪門企業

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

他「精液越射越少」女友譏：只有這樣？醫揭5大原因

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

新店河岸宅當年「買房送麥拉倫」　今轉手沒人賺！最慘賠千萬

9月「天降橫財」4星座公開！

周日停班課一覽　全台5區停班停課

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面