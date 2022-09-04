比基尼辣妹現身地磅站！放送雙球「一開口」老司機暈了：想開大車

記者曾筠淇／綜合報導

汽車開上高速公路時，常常都會看到「地磅站」，為的就是檢查車輛重量以及安全合規標準，卡車和商用車輛都要接受檢查。日前就有一名網友發文直呼，現在地磅業也很競爭？現場竟有比基尼辣妹，讓司機眼睛大吃冰淇淋。照片曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「現在地磅業...有這麼競爭喔？」同時也貼出一段影片，說「精彩的在後面！」

首先看到照片，兩名健康色肌膚的辣妹穿著粉色比基尼，並手拿地磅業的傳單，好身材一覽無遺。接著再看到影片部分，拍攝者捕捉到前方司機和比基尼辣妹對話的畫面，接著輪到自己時，辣妹先爽朗的大喊「嗨」，接著賣力推銷活動，包含可以代買東西、宅配等，活動只到9月底。

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拍攝者的鏡頭大多聚焦在辣妹胸前，不過這位妹子還是很認真講解，甚至用嬌滴滴的聲音說著一口流利台語，拉近與司機的距離。

▲比基尼辣妹現身地磅站。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

值得一提的是，臉書粉專「黑色豪門企業」同樣有分享該段影片，文中也寫道，「地磅站請辣妹生意才會好，這邊你來過嗎？」

養眼畫面曝光後，底下網友紛紛回應，「駕訓班大車考照員暴增」、「看來，小時候爸爸要我們一定要學開手排是這個道理啊」、「身材不錯」、「我明天去考大車」、「自用小客車可以磅嗎」、「我機車也想過磅一下」、「這下沒有逃磅的理由了」、「對不起！我超載了」、「道德在哪？羞恥心在哪？地址在哪」、「我要去開大車了，不要阻止我」。

實際找到該地磅業者的粉專，原來目前還在試營運，所以請來比基尼辣妹協助發傳單、宣傳活動。粉專也轉貼「黑色豪門企業」的影片補充說明，他們不只有賣便當，還有幫忙處理「開車上不方便的事」，而該地磅站其實位在高雄。

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