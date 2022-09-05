軒嵐諾帶雨！　曾文水庫蓄水率回升到5成以上





▲曾文水庫蓄水率重回5成。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社記者楊思瑞台南4日電

颱風軒嵐諾外圍環流為南部山區帶來降雨，曾文水庫集水區近3日來累積雨量超過100毫米，蓄水率回升到5成以上，南化水庫滿庫自然溢流。

受颱風軒嵐諾外圍環流影響，台南近3天來天氣不穩定，各地風雨昨天最明顯，但多為「風比雨大」情況，降雨較不明顯，入夜後山區雨勢變大，持續到今天上午漸趨緩和，主要水庫集水區都有降雨。

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經濟部水利署南區水資源局副局長王瑋告訴中央社記者，經統計曾文水庫集水區從2日0時至今天下午6時，實際降雨量為123.6毫米，期間實際進水量為1553萬立方公尺，預估可帶來進水量2100萬立方公尺。

王瑋表示，原本蓄水就接近滿庫南化水庫，在這一波降雨也達到滿庫自然溢流，今天下午6時仍持續溢流中。另外，因近日出現降雨，目前正值灌溉期的嘉南灌區二期作自8月29日陸續間斷灌溉，估計節水效益超過800萬立方公尺。

王瑋指出，依目前水情條件評估，南部地區可正常穩定供應各標的用水至11月底無虞，但仍籲請民眾節約用水。

據南區水資源局今天下午6時的觀測資料，曾文水庫蓄水量約2億6517萬立方公尺，蓄水率約52%，烏山頭水庫蓄水量5039萬立方公尺，蓄水率約63%，南化水庫蓄水量8971萬立方公尺，蓄水率100%。