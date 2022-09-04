排砂影片曝！阿姆坪防淤隧道啟用　預計水庫增64萬立方公尺防淤能力

記者杜冠霖／綜合報導

軒嵐諾颱風移動緩慢，已為北台灣地區帶來豐沛雨量，石門水庫集水區累積3日降雨已超過330毫米，使水庫蓄水率達92％以上。經濟部水利署北區水資源今（4）日上午10時開啟阿姆坪防淤隧道進行首次啟用，經濟部表示，啟用後已成功將20萬立方公尺的淤泥帶離，延長水庫壽命，每年預計可增加水庫64萬立方公尺防淤能力外，更可以達成增加庫容，穩定桃園、新北、新竹用水的功效。

經濟部表示，石門水庫是北部的重要水源，為了要持續減少水庫約1/3的淤積量，除了日常清淤、抽砂，其實，最需要靠水力排砂，把大量的淤砂一次排出去。而這條全長3,700公尺的阿姆坪防淤隧道，就扮演著石門水庫排砂的重要角色。

經濟部指出，軒嵐諾帶來的雨勢，讓石門水庫集水區連三日累積的雨量，已超過330毫米，水庫蓄水超過92%。在今天上午，水庫水位來到240公尺，達到沖淤水位標準，水利同仁整裝待命，啟動阿姆坪隧道沖淤作業，自上午10點起開始進行沖淤，水量並逐步提升到每秒600立方公尺，直到中午12點為止，成功將20萬立方公尺的淤泥帶離，延長水庫壽命。後續也還有足夠水源，讓水庫回補滿庫。

經濟部說明，阿姆坪防淤隧道，是運用前瞻經費，工程歷經近5年的重要水利建設，採全國首創，結合抽泥與水利沖淤的方式，有效幫石門水庫排淤。除了可以節省大量運輸成本，每年預計可增加水庫64萬立方公尺防淤能力外，更可以達成增加庫容，穩定桃園、新北、新竹用水的功效。

▼阿姆坪防淤隧道首次啟用。（圖／翻攝水利署北區水資源局網站）

