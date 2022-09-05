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軒嵐諾為全台水庫補水3.5億噸！　超過一座翡翠水庫容量

▲經濟部北區水資源局今（3）日指出，鑑於軒嵐諾颱風持續逼近台灣北部地區，可望持續為石門水庫及署集水區帶來豐沛雨量，今日下午3時起進行調解性放水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫蓄水率回升至近滿水位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／中央社記者張璦台北4日電

颱風軒嵐諾為北台灣帶來顯著雨量，經濟部水利署指出，近日降雨將為全台水庫帶來3億5565萬噸水，略超過一座翡翠水庫庫容；同時，這波降雨受惠最大者是石門與翡翠水庫，蓄水率分別提升19和18個百分點。

中央氣象局指出，今天上午11時已解除軒嵐諾陸上颱風警報，隨著軒嵐諾北移，北部、中部山區降雨量高，整體降雨都是昨天至今天迅速累積，尤其在竹苗、南投山區較為明顯。

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至於連日降雨為全台水庫帶來多少挹注，據水利署統計，目前已入庫水量達1億6409萬噸，未來陸續幾天還會有1億9156萬噸流入，預估總降雨效益有3億5565萬噸，略超過一座翡翠水庫庫容。

水利署副署長王藝峰接受電訪時指出，這3.5億噸水量來的「相當好」，這波降雨主要挹注苗栗以北的水庫，受益最大的應是石門水庫，蓄水率回升至約94%、增加19個百分點；今天也運用降雨，測試剛完工的阿姆坪防淤隧道。

他說，與9月1日上午相比，翡翠水庫的蓄水率提高了18個百分點；以蓄水量看，翡翠水庫進補約6000萬噸水、石門水庫多了約4000萬噸水。

王藝峰表示，軒嵐諾帶來的降雨，緩解基隆地區水情，新山水庫蓄水率緩步上升達約33%；至於當前水情燈號仍是黃燈，他指出，一是新山水庫蓄水率僅33%，二是氣候變遷讓降雨不確定性增高，後續將隨時檢討，若有較為樂觀情勢會適時調整。

根據水利署截至今天下午3時統計，北部主要水庫部方面，新山水庫蓄水率33.1%，翡翠水庫蓄水率76.2%，石門水庫蓄水率93.7%，寶山寶二水庫蓄水率99.7%；中部永和山、明德、日月潭、德基水庫蓄水率皆逾9成2；南部水庫蓄水率大致有近70%至100%，僅曾文水庫加烏山頭水庫蓄水率為53.3%。

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