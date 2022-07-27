呵護「妹妹」的親密關係　親親JIUJIU全新推出MIT「純淨涼感衛生棉」

圖、文／小三美日提供

「生理期」這件事會跟著女孩們將近一輩子的時間，在經期間女孩們都需要一個親膚舒適、可以好好呵護「妹妹」的衛生棉。主打「棉」商品的MIT品牌「親親JIUJIU」以打造「親膚」、「舒適」、「安全」、「精品質感」的品牌理念，今年更推出延續親親口罩設計感、高品質的全新MIT商品「純淨涼感衛生棉」，主打透氣、親膚、涼感，擁有99.9%高抑菌、超薄保濕芯片，一共推出三種尺寸，皆為台灣大廠製造，品質保證、使用安心。今年夏天就由親親JIUJIU「純淨涼感衛生棉」幫助「妹妹們」解悶，舒適度過夏日時光！

購買連結>>https://s3vip.tw/K71

親親JIUJIU「純淨涼感衛生棉」給女孩們夏天裡的一抹沁涼感！

台灣夏天的天氣時常帶給人悶熱難受的氛圍，更別說是女孩們遇到「生理期」，加倍不舒服！親親JIUJIU今年在炎炎夏日之中推出品牌首款「純淨涼感衛生棉」，承襲著親親JIUJIU「棉系列」商品的「親膚」理念與產品特色，使用99.9%抑菌的0.015cm超薄透芯片，利用草本天然元素打造一層天然保護網，抑菌保濕，不讓細菌有任何機會接近，親膚舒適材質，能夠完美零死角貼合「妹妹」不摩擦。

此外，「純淨涼感衛生棉」特別設計2,000個加長型雙向呼吸孔表層，透氣力是它牌衛生棉的2倍，細緻表層再加上如棉花般的清爽薄荷香氣，香味可持久至4小時以上，「剛剛好」的40%涼感薄荷精油配方，讓私密肌膚能清爽不悶熱，獨特棉香讓害怕薄荷涼感的人也能輕鬆嘗試，讓「妹妹」在夏天可以擁有完美純淨的沁涼感。

小清新質感包裝設計 防水材質易攜帶 出門換棉也不害羞

親親JIUJIU除了提供親膚透氣的使用感受外，更為潮濕的台灣氣候特別設計可重覆黏貼、易拉封口的防水鋁袋，除了可以有效防潮，更能夠鎖住「純淨涼感衛生棉」的薄荷涼感。在內包裝方面則用印花包膜封住，有別於市面上它牌衛生棉使用的不織布材質，每片單獨包裝，防塵防潮更能防止涼感流失。整體外觀設計活潑清新，質感包裝讓女孩們放入包包，帶出門也能輕鬆替換衛生棉，不擔心外人知道「私事」，從此換棉不再害羞。

超強吸收力與3層防護 怎麼動都不怕漏！

親親JIUJIU「純淨涼感衛生棉」擁有超強吸水力，獨家打造「3層安心防漏護圍設計」，即使大動作或跑跳也不用擔心外漏；全產品經過國際專業檢驗，不含任何對人體有害物質，體驗上安心，用起來也放心。

三種尺寸陪伴女孩度過生理期 白天夜晚用都安心

親親JIUJIU「純淨涼感衛生棉」共推出三種尺寸，分別為日用型21.5公分（一包8片）、量多型25.5公分（一包7片）、夜用型33公分（一包6片）

「純淨涼感衛生棉」均一建議售價為NT$119，期間新品優惠價NT$69，即日起在小三美日官方網站https://s3vip.tw/K71與實體門市、康是美全台實體通路皆可購買，帶上「純淨涼感衛生棉」，給予「妹妹們」最親密的呵護，感受夏日極致涼爽吧！