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【廣編】Kotex靠得住推出「月亮褲」　重複水洗可抵100片棉棉

▲▼靠得住,月亮褲,Kotex。（圖／靠得住提供）

▲Kotex靠得住引進歐美正夯、主打「內褲+衛生棉」2合1概念的經期新潮流產品－「月亮褲」。

圖、文／Kotex靠得住提供

女性經期用品也吹起永續環保風！衛生棉領導品牌Kotex靠得住引進歐美正夯、主打「內褲+衛生棉」2合1概念的經期新潮流產品－「月亮褲」，材質像內褲般親膚舒適、特殊瞬吸材質能牢牢接住每一道經血、清洗後還能重複使用50次，約可抵100片棉棉，堪稱生理期神隊友！  

Kotex靠得住品牌表示，受自然環保風潮影響，歐美市場有愈來愈多女孩開始嘗試具有環保概念的生理期用品，品牌表示，月亮褲吸濕排汗性佳，單穿即可直接吸收經血，對於生理期前後或經期量少女孩來說，簡單一件就可甩開生理期厚重黏膩感；針對習慣使用棉條或量大女孩，則可以月亮褲搭配衛生棉或棉條使用，不僅可避免外漏、提升經期安全感，還能減少衛生棉或棉條用量，為環保盡一份心力！

品牌指出，「月亮褲」和生理褲不同，一般生理褲僅能防止經血外漏，材質較為不透氣且悶熱，而Kotex月亮褲則可直接吸收經血，棉感材質穿起來更舒適透氣。Kotex月亮褲透過貼心三層設計，第一道乾爽抑味層可迅速吸收經血，維持表層乾爽並抑制經血異味、第二層吸收層能牢牢鎖住約2片日用衛生棉的經血量、最外部防漏層採用防潑水材質，可有效阻擋經血外漏。

Kotex月亮褲已於四月底起於PC home、momo與蝦皮等網路平台上架販售，共有M、L兩款尺寸，即日起各通路陸續推出新品嚐鮮優惠價，有關Kotex月亮褲進一步資訊，可前往專屬網站https://kotex-periodpanty.tw/

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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