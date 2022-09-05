綠蠵龜遭漁網纏繞載浮載沉　馬祖海巡急救援！健康良好回大海了

▲馬祖南竿福澳港大洞碼頭有一綠蠵龜被漁網纏繞。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

近日因「軒嵐諾」颱風侵襲，天候海象變化大，昨(4)日有民眾於馬祖南竿福澳港大洞碼頭內，發現1隻綠蠵龜遭漁網纏繞，立即通報海巡隊及保育人員，海巡隊獲報派遣2艘巡防艇前往救援，順利將綠蠵龜移至艇上並帶回港。綠蠵龜經清除魚網，海保人員發現牠並無受傷，隨後由巡防艇帶往安全海域野放，綠蠵龜一下海就火速游走，健康狀況相當良好。

馬祖有民眾於4日下午2時許，發現南竿福澳港大洞碼頭內有1隻活體綠蠵龜，遭漁網纏繞在海上載浮載沉，立即通報艦隊分署馬祖海巡隊線上巡防艇前往實施救援，並通知海保署馬祖海洋保育工作站人員前來協助；因綠蠵龜離岸過近，為避免驚擾牠致使有掙扎受傷狀況發生，海巡隊係派遣2艘巡防艇前往救援，順利將綠蠵龜移至艇上並帶返港。

返港後由海保署海保站及連江縣產發處人員協助將綠蠵龜移至岸上，清除漁網並持續給予澆水，經海保站人員評估後，幸好綠蠵龜健康狀況良好無受傷，待綠蠵龜狀態舒緩後復於下午3時許由巡防艇帶往安全海域野放，圓滿達成救援任務。

海巡署呼籲，馬祖海域近年鮮少發現活體海龜通報案例，民眾若有發現鯨豚及綠蠵龜擱淺情事，請立即撥打海巡署「118」或是海巡隊服務專線「0836-22647」，海巡隊將立即派員前往處理，共同攜手維護海洋生態保育。