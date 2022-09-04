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力挺公車2030年全面電動化　湧言會參訪台廠2「壓力」曝光

▲▼新竹市議員李妍慧日前邀請同為湧言會成員的立委王定宇、趙天麟，以及新北市議員何博文、台北市議員阮昭雄等人到台灣電動巴士製造商創奕能源參訪。。（圖／湧言會提供）

▲湧言會組團訪問電動巴士製造商，了解產業實際狀況。（圖／湧言會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

公共運具改採電動巴士成為全球趨勢，交通部推動公車全面電動化，明年起不再補助燃油公車，拚2030年完成汰換1萬1700輛市區公車，此外近期立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅訪台，特別聚焦電動巴士產業，亦引發關注。民進黨派系湧言會組團參訪台灣電動巴士製造商，業者會中點出產業現狀及危機，包括購車補助有資金周轉壓力、電池系統資安保障等狀況。

新竹市議員李妍慧日前邀請同為湧言會成員的立委王定宇、趙天麟，以及新北市議員何博文、台北市議員阮昭雄等人到台灣電動巴士製造商創奕能源參訪。

李妍慧表示，創奕能源的研發經營團隊是新竹子弟，不僅在家鄉進行研發，更希望能把最先進的技術優先讓家鄉人搶先體驗，未來她也期待新竹市能成為智慧城市，讓綠能運輸在新竹優先試辦，並逐步試營運，期望新竹市走在全國之先，新竹不只要當科技之城，也能是綠能之都。

王定宇補充，藉由舉辦企業參訪適時了解產業需求，在問政上也可以提供企業最實質的政策幫助，同時也透過與各部會的早餐會報來聚焦政策，站在第一線捍衛政策方向，更展現湧言會試圖結合產官學研的企圖心。

對於現行公車全面電動化政策，創奕能源副總經理丘為臣提出建議指，目前政府雖鼓勵市區公車電動化，並輔導國內電動巴士業者，但每輛電動巴士的購車補助卻要4至5年才能完全領到，這也衍生業者的資金週轉問題與壓力；芯和能源董事長楊盛如提到，台灣近年電力需求大，多數業者選擇從海外導入整個電池系統，卻使資訊安全與長期維護均無足夠保障，希望政府能制定相關政策優先鼓勵國內自製電池的系統業者，以確保相關業界的長期安全與營運。

此外，何博文會中指出，電動巴士對於都市是個有感施政，因為可減少排氣時的空氣污染；阮昭雄也說，經營團隊從2019年就在台北試辦信義路自駕公車路線，2021年起試辦桃園青埔的自駕車路線；趙天麟則特別關注與高雄市政府在亞灣區執行自駕公車測試案的進度。

▲▼新竹市議員李妍慧日前邀請同為湧言會成員的立委王定宇、趙天麟，以及新北市議員何博文、台北市議員阮昭雄等人到台灣電動巴士製造商創奕能源參訪。。（圖／湧言會提供）

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