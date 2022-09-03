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女藝人是小三！正宮砸近千萬「讓她愛上別人」　勁爆內幕曝光

▲▼ 。（圖／翻攝小姐不熙娣粉專）

▲正宮花了近千萬，成功讓小三「移情別戀」。（圖／翻攝小姐不熙娣粉專）

網搜小組／劉維榛報導

360行，行行出狀元，居然還有「小三勸退師」的新職業！一名情感規劃師阿權曝內幕，有女藝人愛上人夫，而正宮不想抓姦對簿公堂，便花了近千萬找上他們團隊，整整布局兩年，讓小三愛上安排好的帥哥。勁爆的是，目前兩人真的在一起，而阿權直呼，帥哥只是配合演這場戲，會再想辦法讓自己抽身提分手。

說到奇怪職業，繼網軍正妹現身後，小S節目《小姐不熙娣》也找來一位「小三勸退師」，綽號阿權的西裝哥透露，全台灣就只有他們這間公司有這個「服務」，且有一條龍團隊約有50位員工。當下在場來賓驚呆，小S還驚訝反問「有這麼多小三？」阿權秒點頭回應「有喔。」

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至於遇過什麼特殊案例？阿權表示，小三是「以前一位線上女藝人」，某次飯局認識人夫，結果日久生情，而住在國外的正宮知情後，便委託團隊「展開勸退計畫」。阿權強調，主要正宮想挽回她與老公的婚姻，因此不想抓姦撕破臉，而團隊花了2年多時間，才成功讓小三「移情別戀」。

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲該小三不是老藝人，只是不在線上了。（示意圖／非當事人／取自免費圖庫Pexels）

阿權委婉表示，是透過量身打造與設計人事物情節而完成任務的。小S則追問「是安排帥哥跟她邂逅，讓小三愛上他？」阿權回應沒錯，「那是到尾段了」，而且小三與安排的帥哥真的交往。

當下小S又驚問「安排邂逅的帥哥，也是你們團隊的員工？」阿權則尷尬回應「不好說。」小S直言，這樣不就等於騙了女生感情？阿權表示，「會自然而然再分開。」也就是說，這就是一個工作，所以邂逅男不能放真感情，一切只是為了要讓小三轉移情感。

現場來賓也好奇發問，「約會的錢，你們會出嗎？」阿權則說，委託人都包了。而小S又問，布了兩年的局總共賺了多少錢？阿權回應，「大概七位數以上，將近八位數」，代表正宮花了近千萬元才斬斷狐狸精。

對此，小S笑虧公司猶如詐騙集團一樣，阿權思索了一番表示「不能這麼說...我們是幫人家解決不了，卻又想解決的問題。」而阿權也自信滿滿直呼，目前成功率9成以上，至於失敗案例，就是派出去的男生「真的不小心愛上對方」，還洩露整個計劃給小三，最後男生慘遭開除。

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