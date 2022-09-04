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「回市場去：茄芷裡的太麻里」　600鄉親熱烈參與

▲活動吸引超過6百位太麻里鄉親熱烈參與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲活動吸引超過6百位太麻里鄉親熱烈參與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為活化擁有40年以上歷史的台東縣太麻里鄉第一公有市場場域燃起復興火苗，透過台東縣府社造補助計畫、太麻里鄉公所與台東社造中心及青築設計顧問工作室協助下，於4日舉辦「回市場去：茄芷裡的太麻里」市集活動。

規劃單位之一的青築設計顧問工作室負責人楊文廣特別向與會鄉親鄰居們說明，此一社造計畫由5位設計師以太麻里市場作為出發點，擴散到5個村莊，並利用自身觀察和居民討論共創出村落設計品。駐村於正興村的胡芝瑀製作供村民上山時可用的採集背帶；林廣秦替多良農業規劃品牌視覺及包裝設計；莊淳喻利用插畫記錄香蘭村部落點滴及故事；黃軒筠與大王村日昇媽媽團隊合作透過歌譜學習族語；陳施澄設計出互動裝置，讓金崙村民可以透過此裝置發表想法促進交流。

設計師們透過文化、觀光與農業等不同層面議題，以「一村一設計師」的理念結合「公民參與」和「社區設計」手法，與居民共同討論挖掘地方文化底蘊，讓老文化創造新美學生命，不僅喚起居民對社區的意識感，更促進太麻里朝「全台最解憂小鎮」的目標邁進。

文化處指出，透過今天活動的市場走讀、市集活動、市場八卦談等精彩橋段，帶民眾探詢市場文化，找回共同記憶，展開老市場的未來新想像，並藉由設計師駐村與居民共創的成果，來認識太麻里在地生活與文化特色，也讓民眾一起來逛市場，在茄芷袋中裝入太麻里的生活。

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