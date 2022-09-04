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台中一中2教師違法在外開課　教學影片上傳網路賴不掉了

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林師將上課內容上傳到YouTube頻道供學生聽課。目前影片已下架。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中一中遭爆料，林姓、劉姓教師違法在校外開班授課，其中林師還將上課內容上傳到YouTube頻道，罪證確鑿；另一位劉師則有「王牌教師」美稱，在網路論壇頗受學生好評。對此，中一中表示，2位老師坦承確有此事，「對學校感到抱歉」，校方將召開教師成績考核委員會進行審議；教育局指出，一旦查證屬實，將依規議處。

中一中林姓物理老師、劉姓化學老師違法在外授課，此外，林師也將影片上傳到自己創立的YouTube頻道，最新上傳時間為今年的7月初，他在課堂中向學生表示，他是「冒著生命危險上課」，深知自己已經知法犯法，還問學生「如果真的被檢舉，你覺得誰會檢舉？」，更向學生強調，他開班是為賺錢，但開了班就是「責任」，會陪伴學生到底。

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不過，事情爆發後林師已將最新影片下架，僅留存約1年前的教學影片。劉師在網路論壇頗有名氣，被學生稱為「超級王牌教師」，評語大多是「教得好」、「上課內容充實」，但也有學生討論他傳聞在外教書，似乎是一件「公開的秘密」。

記者向中一中求證，校方教務主任吳曉暢表示，上週有接獲民眾陳情，學校於2日找來2位老師詢問狀況後，2師坦承有此情形，並表示個人行為對學校造成困擾感到非常抱歉。學校預計12日召開教師成績考核委員會，對此事進行討論跟審議。

教育局表示，依據教育人員任用條例第34條規定：「教師不得在外兼課或兼職」；另依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第六條第2項第五款規定：在外補習、違法兼職，或藉職務之便從事私人商業行為，將記過處分。

教育局指出，有關外界關心「台中一中」科學班有教師在外補習兼職，經一中全面清查後，掌握有非科學班二位老師開家教班，2位老師坦承此事，校方明日將通知當事人陳述意見及函發成績考核委員會通知，預定12日召開教師成績考核委員會議，針對2位老師開設家教班兼課進行審議，依規將受到記過處分。

教育局強調，教育局已多次發函給各校，請學校加強督導教師不得在外補習、兼職或藉職務之便從事私人商業行為，否則依規議處。教育局將繼續加強督導學校務必確實宣導，請教師勿違反教育人員任用法做出不良示範，一旦查證屬實，將依規議處。

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