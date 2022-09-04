快訊／鹿港汽車修配廠大火！疑冰箱電線走火　百坪鐵皮屋成廢墟

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導
彰化鹿港濱海路上一家汽車修配廠今（4）日下午14時43分發生火警！民眾見鐵皮建築外有黑煙、火舌狂竄，馬上報警。警消緊急出動車輛16輛，救護車1輛，消防人員26人前往撲救，於15時46分將火勢撲滅，估計燃燒面積約100平方公尺，所幸未有人員傷亡。目擊民眾表示，疑似是廠內裡面的冰箱電線走火，尤其內部堆滿易燃物，才釀成此次大火，不過詳細起火原因還有待警方進一步釐清。
▲▼彰化鹿港位於濱海路上一家汽車修配廠今（4）日發生火警。（圖／民眾提供，下同）
記者唐詠絮、黃資真／彰化報導
彰化鹿港濱海路上一家汽車修配廠今（4）日下午14時43分發生火警！民眾見鐵皮建築外有黑煙、火舌狂竄，馬上報警。警消緊急出動車輛16輛，救護車1輛，消防人員26人前往撲救，於15時46分將火勢撲滅，估計燃燒面積約100平方公尺，所幸未有人員傷亡。目擊民眾表示，疑似是廠內裡面的冰箱電線走火，尤其內部堆滿易燃物，才釀成此次大火，不過詳細起火原因還有待警方進一步釐清。
▲▼彰化鹿港位於濱海路上一家汽車修配廠今（4）日發生火警。（圖／民眾提供，下同）
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