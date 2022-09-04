快訊／鹿港汽車修配廠大火！疑冰箱電線走火　百坪鐵皮屋成廢墟

彰化員林市一處號誌燈桿受到颱風的強風吹襲，加上燈桿基座鏽蝕，3日倒塌砸中停等紅燈的女騎士(43歲)，造成身體腰椎頸椎多處骨折。彰化縣警局表示，會追究廠商未善盡履約責任，同時請縣內各派出所針對管轄的3050組號誌逐一檢視，一有腐鏽、傾倒之虞，會馬上辦理汰換。