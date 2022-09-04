19歲殺人魔落網！沉迷黑幫電影「1手法連奪5命」　動機竟是想紅

▲ 印度連續殺人魔落網。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦發生連續殺人案，3天內有多名保全被以類似手法殺害，警方根據監視器畫面循線追查，逮捕一名年僅19歲的男子。他已經承認犯案，5月至今已經殺害5人，供稱是受到寶萊塢黑幫電影啟發，加上沉迷犯罪網站，想靠著殺人迅速成名，接下來還計畫殺害警察。

綜合《印度快報》等，中央邦8月28日至1日的72小時內接連發生4起類似命案，3起在薩格爾（Sagar），1起在波帕爾（Bhopal），死者年齡介於23至60歲之間，共同點是都擔任保全，且都是在睡夢中遇害。最近一起事件發生在1日晚上，23歲大理石商店保全維爾馬（Sonu Verma）被以大理石棒狂毆致死。

監視器拍下一名男子衝向當時正在睡覺的維爾馬，持石柱狂敲他的頭部，犯案後還在屍體旁坐了一段時間才帶著凶器離開。警方根據這段畫面鎖定嫌犯，追蹤他偷走的死者手機，2日上午逮捕19歲男子普拉薩德（Shiv Prasad）。

普拉薩德已經承認罪行，他只在半夜犯案，鎖定在建築物內、已經睡著的保安人員，使用鐵鎚、鏟子、石頭等武器攻擊頭部，且除了上述4起案件，今年5月還殺害一名建築工地保全。他也在睡覺時被殺，屍體被發現時臉上被放了一支鞋子。

普拉薩德落網後供稱是受到寶萊塢黑幫大片KGF、社群媒體及YouTube影片啟發，希望靠著殺人成名，原先還計劃下一步要以夜班警察為目標，目的就是變得更加惡名昭彰。

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