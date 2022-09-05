13歲模範生遭毒殺！兇手竟是「同班同學媽」　離譜原因曝光

▲13歲模範生遭毒殺遭同班同學的媽媽毒殺。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

每個父母都望子成龍、望女成鳳，有時甚至到了走火入魔的地步，印度就有一名母親不滿班上的男同學課業和課後活動表現都比女兒好，竟然在汽水裡添加藥物讓男同學喝下，導致他嘔吐腹瀉不止，最終宣告死亡。

根據《新印度快報》報導，印度卡萊卡（Karaikal）一名13歲男童在學校中表現相當優異，除了功課頂尖之外，課外活動也表現良好，並獲得在校慶中表演的機會，沒想到現年42歲的哈亞拉妮（Sahayarani Victoria）竟因忌妒男童的表現比同班的女兒好，就對他起了殺意。

學校2日舉辦校慶活動時，哈亞拉妮就假冒男童的媽媽，要求校門警衛拿幾罐汽水給男童，結果男童喝下肚後不久，就開始上吐下瀉，回家後症狀仍未好轉，家人緊急將他送到醫院後，仍在3日宣告不治。男童在死亡前向家人說了學校發生的事情，調閱監視器之後才發現哈亞拉妮行為有異。

警方表示，哈亞拉妮承認她從一間傳統藥店買了瀉藥，偷偷加在汽水裡在交給男童喝下，目的只是希望他能錯過校慶表演。目前警方正在等待屍檢報告，才能進一步確認男童死因，哈亞拉妮也因謀殺罪遭到拘留。

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