淫魔「先知」性侵少女3年！勢力超大警嚇到吃案　群眾氣炸抗議

▲印度「先知」沙拉納魯因涉嫌性侵未成年少女而被捕。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

印度有「先知」之稱宗教領袖沙拉納魯（Shivamurthy Sharanaru），最近因涉嫌性侵未成年少女，而被南部卡納塔克邦（Karnataka）警方逮捕，同時警方也發出通緝令，禁止沙拉納魯離開印度。

BREAKING: Shivamurthy Murugha Sharanaru, the chief pontiff of Sri Murugha Mutt, being taken by Karnataka Police after his medical examination. He was arrested in connection with a case of sexual assault of minor girls. pic.twitter.com/mKgutbyDAv — BNN India (@BNNIN) September 1, 2022

綜合印媒報導，當地8月26日，2名就讀於Murugha Math宗教學校、年齡分別為15和16歲的女學生，向邁索爾（Mysore）非政府組織舉報，聲稱「先知」沙拉納魯近3年半以來多次對她們實施性虐待。

這2名未成年少女表示，她們早在今年6月就多次向警方求助，但由於沙拉納魯的政治影響力龐大，因此多數人都對此事保持沉默。事情被揭發後，卡納塔克邦多地的民間組織舉行集會抗議，向政府施壓，要求當局將沙拉納魯逮捕歸案。

#WATCH | Lingayat seer and POCSO-accused Shivamurthy Sharanaru inside the Chitradurga district hospital for medical examination after he complained of chest pain. pic.twitter.com/jl1F0mog4f — NDTV (@ndtv) September 2, 2022

當地9月1日晚上10點15分，在社會龐大的壓力下，警方終於拘捕了沙拉納魯，並發出通緝令，禁止這位「先知」離開印度。從當地媒體拍攝的畫面可見，這名現年64歲的宗教領袖被捕後，坐在輪椅上被推入警局。

報導稱，警方將根據《保護兒童免受性犯罪法案》（POCSO）對其展開調查，然而這位先知辯稱，這些指控是針對他的陰謀，並發誓要洗清自身冤屈。