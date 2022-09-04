　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿根廷「不明肺炎」真相曝光！致命病毒奪4命　死亡率高達10％

▲▼軍團病（Legionella），又稱退伍軍人病（Legionnaires` Disease）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷染上不明肺炎的病患中，其中4份檢體中發現了軍團菌（Legionella）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

阿根廷一間私人診所爆出不明肺炎，目前增至11起病例，其中4人已經死亡。專家指出，由於患者們的肺部都受到嚴重影響，病因很可能來自吸入物質；而最新檢體報告顯示，這場疾病似乎與惡名昭彰的「軍團菌」有關。

根據NBC報導，西北部城市「聖米格爾-德圖庫曼」（San Miguel de Tucumán）的一家私人醫療院所爆出不明肺炎，目前已知有11人染病，其中4人不幸死亡。最早被通報的6例個案，包含5名醫護人員和1名在加護病房接受治療的患者，他們都是在8月18日至22日出現症狀。

當地衛生官員3日表示，他們在其中4份檢體中發現了軍團菌（Legionella），有3份是來自患者的呼吸道，還有1份是來自死者的組織切片。阿根廷衛生部長維佐蒂（Carla Vizzotti）指出，軍團菌所引起的「退伍軍人症」應該就是這場不明肺炎的真相。

退伍軍人症（Legionnaires’ disease）首次出現在1976年美國退伍軍人協會（American Legion）賓州費城舉辦的大會中，部分人發生肺炎及呼吸道感染，最終造成211人感染、34人死亡。退伍軍人症為嗜肺軍團菌所引起的疾病，該菌種在自然界非常普遍，能適應多種環境，包括水缸、冷熱水系、噴水池等不同水源環境，並透過水滴或霧氣進入人類體內。

症患者會在2至14天內出現高燒、頭痛、噁心、想吐、肌肉痠痛等症狀，甚至可能引發肺炎、呼吸衰竭，最終可能導致死亡，即使服用抗生素治療，死亡率仍高達10％。

當地衛生官員指出，目前病患中有2人病情較為嚴重；症狀包含發燒、肌肉與腹部疼痛，以及呼吸短促，其中幾名患者的左右兩邊肺部都患有肺炎情況。此外，死亡的4名病患都有既存的其他健康問題。

►更多熱門國際新聞
格鬥妹KO對手「嗨到掀衣露奶」　邪惡渾圓全露出！粉絲暴動尖叫
嫌1歲兒家裡太吵！19歲狠父「故意關車內」熱死他　送急診被警逮
女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝！身份爆是億萬富翁孫女

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
成都封城變「全城罰站」！　幕後公司竟是市場巨無霸
「蝦頭有毒」專家解答：是真的！　4種人少吃蝦子
阿嬌鬆口：我不是真的想結婚！　41歲還沒生「有點後悔」
快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方　這村明天停班停課
估深夜解除海警　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內
麥當勞、肯德基買1送1！　9大速食店優惠一次看
老公掛網看正妹練瑜珈「下身磨蹭長條枕」！　妻怒戰檢舉
LIVE／強颱「軒嵐諾」解除陸警　氣象局最新說明
美售台AIM-9X響尾蛇飛彈　搭瞄準系統「飛行員看到哪、打到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

強颱軒嵐諾明襲韓！濟州島「首當其衝」旅客驟減　漢拏山降豪雨273mm

陳時中推公廁換免治馬桶　日本研究曝：細菌恐「直噴肛門」傳染

阿根廷「不明肺炎」真相曝光！致命病毒奪4命　死亡率高達10％

格鬥妹KO對手「嗨到掀衣露奶」　邪惡渾圓全露出！粉絲暴動尖叫

嫌1歲兒家裡太吵！19歲狠父「故意關車內」熱死他　送急診被警逮

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝！身份爆是億萬富翁孫女

美艦穿越台海「北京異常低調」　專家點出4原因：升級局勢沒意義

強颱軒嵐諾逼近！日本石垣島「狂風暴雨」畫面曝　沖繩3400戶停電

西班牙「真人版迪士尼公主」追隨父王腳步　接受三軍訓練

NASA最強登月火箭第二次試射中止　1情況恐推遲至10月

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

強颱軒嵐諾明襲韓！濟州島「首當其衝」旅客驟減　漢拏山降豪雨273mm

陳時中推公廁換免治馬桶　日本研究曝：細菌恐「直噴肛門」傳染

阿根廷「不明肺炎」真相曝光！致命病毒奪4命　死亡率高達10％

格鬥妹KO對手「嗨到掀衣露奶」　邪惡渾圓全露出！粉絲暴動尖叫

嫌1歲兒家裡太吵！19歲狠父「故意關車內」熱死他　送急診被警逮

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝！身份爆是億萬富翁孫女

美艦穿越台海「北京異常低調」　專家點出4原因：升級局勢沒意義

強颱軒嵐諾逼近！日本石垣島「狂風暴雨」畫面曝　沖繩3400戶停電

西班牙「真人版迪士尼公主」追隨父王腳步　接受三軍訓練

NASA最強登月火箭第二次試射中止　1情況恐推遲至10月

軒嵐諾颱風大雨不斷　悍將戰桃猿延賽

遭號誌燈倒塌重砸！新手媽最新狀況曝...手術順利需積極復健

曾住過A9！科技業夫妻「買房選A7」狂列9優點：不會騎車也能生活

林楚茵問蔣萬安：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

雙胞胎肚子裡打架！出生後「渾身淤青」　母笑：長大別怪我

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

颱風夜風雨加大！他看不清楚...駕車自撞「烏龜翻」躺中興橋

中秋連假必玩城市！看台中「世界最難蓋建築」　爽吃台南27家必比登

蔡尚樺破尺度脫了！墾丁解放泳衣「超兇上圍」萬人看光 問過爸媽才敢PO

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

國際熱門新聞

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

病患把醫院變「極樂天堂」　多P吸毒全來

女師晨跑一半「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

孝子「空中灑亡父骨灰」下秒墜機慘死

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

今年俄8寡頭詭異身亡　6人是能源高層

即／飛行員直播開飛機撞沃爾瑪網緊盯　盤旋4hrs迫降被捕

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

29歲飛行員嗆開飛機「撞沃爾瑪賣場」　原地持續盤旋

NASA登月火箭試射二度中止

西班牙「迪士尼公主」追隨父王腳步　接受三軍訓練

美過《通膨削減法》　南韓不爽「遭背叛」！

更多熱門

相關新聞

阿根廷「不明肺炎」增至10例　WHO監測疫情

阿根廷「不明肺炎」增至10例　WHO監測疫情

阿根廷8月下旬爆發不明肺炎疫情，目前增至10起病例，其中3例已經死亡，一家私人醫院因此宣布封院。世界衛生組織（WHO）的下屬機構也發布聲明，目前正在監測相關疫情，同時協助當地衛生官員進行調查。專家表示，由於患者們的肺部都受到嚴重影響，病因很可能來自吸入物質。

阿根廷副總統遇刺　隨扈肉身護主

阿根廷副總統遇刺　隨扈肉身護主

阿根廷爆發「不明肺炎」　累計9確診3死

阿根廷爆發「不明肺炎」　累計9確診3死

阿根廷副總統被朝頭扣扳機　隨扈緊急擋住壓制

阿根廷副總統被朝頭扣扳機　隨扈緊急擋住壓制

阿根廷驚現不明肺炎　6確診2死亡

阿根廷驚現不明肺炎　6確診2死亡

關鍵字：

退伍軍人症軍團菌阿根廷

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

他「精液越射越少」女友譏：只有這樣？醫揭5大原因

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

新店河岸宅當年「買房送麥拉倫」　今轉手沒人賺！最慘賠千萬

9月「天降橫財」4星座公開！

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面