阿根廷「不明肺炎」真相曝光！致命病毒奪4命　死亡率高達10％

▲阿根廷染上不明肺炎的病患中，其中4份檢體中發現了軍團菌（Legionella）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿根廷一間私人診所爆出不明肺炎，目前增至11起病例，其中4人已經死亡。專家指出，由於患者們的肺部都受到嚴重影響，病因很可能來自吸入物質；而最新檢體報告顯示，這場疾病似乎與惡名昭彰的「軍團菌」有關。

根據NBC報導，西北部城市「聖米格爾-德圖庫曼」（San Miguel de Tucumán）的一家私人醫療院所爆出不明肺炎，目前已知有11人染病，其中4人不幸死亡。最早被通報的6例個案，包含5名醫護人員和1名在加護病房接受治療的患者，他們都是在8月18日至22日出現症狀。

當地衛生官員3日表示，他們在其中4份檢體中發現了軍團菌（Legionella），有3份是來自患者的呼吸道，還有1份是來自死者的組織切片。阿根廷衛生部長維佐蒂（Carla Vizzotti）指出，軍團菌所引起的「退伍軍人症」應該就是這場不明肺炎的真相。

退伍軍人症（Legionnaires’ disease）首次出現在1976年美國退伍軍人協會（American Legion）賓州費城舉辦的大會中，部分人發生肺炎及呼吸道感染，最終造成211人感染、34人死亡。退伍軍人症為嗜肺軍團菌所引起的疾病，該菌種在自然界非常普遍，能適應多種環境，包括水缸、冷熱水系、噴水池等不同水源環境，並透過水滴或霧氣進入人類體內。

症患者會在2至14天內出現高燒、頭痛、噁心、想吐、肌肉痠痛等症狀，甚至可能引發肺炎、呼吸衰竭，最終可能導致死亡，即使服用抗生素治療，死亡率仍高達10％。

當地衛生官員指出，目前病患中有2人病情較為嚴重；症狀包含發燒、肌肉與腹部疼痛，以及呼吸短促，其中幾名患者的左右兩邊肺部都患有肺炎情況。此外，死亡的4名病患都有既存的其他健康問題。

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