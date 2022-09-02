調兵力帶「無人機干擾槍」進駐金馬？　國防部：靈活應處中共對我威脅

▲中共無人日前機侵擾金門，國軍發射信號彈驅離。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共在「圍台軍演」後仍多番用無人機或空拍機侵擾金門、馬祖等外島，為此身兼三軍統帥的總統蔡英文日前下令國軍可適時採取強力措施反制。今（2日）有媒體報導，國防部自台灣秘派官兵，帶「無人機干擾槍」進駐上述地區，軍種涵蓋陸、空軍及憲兵。對此，國防部表示，國軍均擬定相關方案，靈活應處中共對我可能威脅行動。

《中國時報》報導，為反制中共無人機侵擾，國防部秘密調派台灣的空軍、陸軍及憲兵進駐金門、馬祖，人數數十名；空軍方面，是由各基地選派「飛管分隊」人員，攜帶無人機干擾槍進駐，而憲兵則因護衛首都，也有反制無人機的干擾槍。

對於此兵力調度，國防部並未進一步說明，僅表示，「中共對我可能的威脅行動，國軍均擬訂相關方案，並且彈性靈活應處」。

蔡英文8月30日視察澎湖空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊及海軍146艦隊。事後，總統府發布新聞稿，指對中共以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，蔡英文已下令國防部適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。

而金防部昨透露，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。陸軍司令部則說，無人機擊落後落海，但因為處置時間緊湊，無殘骸照片。