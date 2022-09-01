蔡英文談大陸軍事行動　「台灣不會挑起爭端，不代表不會反制」

▲總統蔡英文出席「111年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日上午出席「111年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」時，針對中國大陸近期在台海周邊的軍事行動表示，台灣不會挑起爭端，但不代表不會反制，她也已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全，讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實，這就是身為三軍統帥不變的承諾和職責。

蔡英文表示，國軍守護國家，她也一定會是國軍最堅強的後盾，面對中國的軍事威脅，明年度國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

蔡英文強調，台灣不會挑起爭端，但不代表不會反制，她也已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全，讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實，這就是身為三軍統帥不變的承諾和職責。

蔡英文認為，面對中國近期在臺海周邊的軍事行動，升高區域緊張情勢，國軍沉著應對，捍衛國家安全，讓台灣人民都很感動，「這陣子，我造訪三軍各級部隊，就是要給駐守在第一線的英勇國軍加油打氣」。

蔡英文說，今天在現場接受表揚的同袍和團體，都是捍衛國家安全最重要的一分子，更是國軍弟兄姊妹最好的表率，像是陸軍裝甲584旅在旅長卓越的領導，以及全旅官兵團結一致努力下，共同完成許多重大演訓任務，成為國軍首度少將階聯兵旅級獲頒模範團體，非常不簡單。

此外，蔡英文說，海軍的海虎軍艦在艦長盡責的帶領下，全艦官兵同舟共濟，獲得優異成績，展現出海軍堅實的戰力。她表示，空軍第一聯隊郭文靜上尉從志願役士兵轉服士官後，在翱翔藍天的夢想驅使下，報考飛行常備軍官班，順利完成IDF戰機換裝訓練。

蔡英文提到，今天有一位國軍楷模是海軍168艦隊的周道斌上校，因為臨時執行「海上監偵任務」，所以無法出席這次的表揚大會，這就是國軍日常的縮影，以任務為最優先，片刻不鬆懈，使命必達。

蔡英文重申，國軍守護國家，她也一定會是國軍最堅強的後盾。面對中國的軍事威脅，政府明年度國防部預算首次突破4,000億元，整體預算規模更將達到5,863億元，創下歷史新高，比今年增加700多億元，成長近14%。

她強調，國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

蔡英文指出，面對中國軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並且結合認知作戰手段，持續對臺灣進行文攻武嚇。她再次強調，台灣不會挑起爭端，但不代表我們不會反制；她也已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全。

▼總統蔡英文出席「111年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。（圖／總統府提供）

