快訊／被國軍射信號彈驅離　2架無人機快速飛回廈門　

▲共軍無人機日前侵擾金門，國軍發射信號彈驅離。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍金門防衛指揮部今（2日）下午表示，今上午11時起，至下午3時止，於烈嶼地區發現無人機2批2架次，經守軍發射信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

另外，《中國時報》今報導，為反制中共無人機侵擾，國防部秘密調派台灣的空軍、陸軍及憲兵進駐金門、馬祖，人數數十名；空軍方面，是由各基地選派「飛管分隊」人員，攜帶無人機干擾槍進駐，而憲兵則因護衛首都，也有反制無人機的干擾槍。

對於此兵力調度，國防部並未進一步說明，僅表示，「中共對我可能的威脅行動，國軍均擬訂相關方案，並且彈性靈活應處」。

總統蔡英文8月30日視察澎湖空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊及海軍146艦隊。事後，總統府發布新聞稿，指對中共以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，蔡英文已下令國防部適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。

而金防部昨透露，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。陸軍司令部則說，無人機擊落後落海，但因為處置時間緊湊，無殘骸照片。