西班牙「真人版迪士尼公主」追隨父王腳步　接受三軍訓練

▲萊昂諾公主（左二），將追隨國王菲利浦六世（左一）腳步，接受三軍訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

因美麗外貌被譽為「真人版迪士尼公主」的西班牙王室繼承人萊昂諾公主（Princess Leonor），被視為西班牙王室重贏國人信心的希望，她如今也將追隨父親的腳步，在上大學之前，先歷經3所軍事學校針對陸、海、空的訓練洗禮，完成軍隊訓練後，還將在大學研習法律，讓先前在一場演講中流利轉換4種語言的她，再次成為焦點。

根據西班牙《國家報》、英國《每日郵報》報導，目前在英國知名寄宿學校「大西洋書院」（Atlantic College）就讀的萊昂諾公主，將從明年9月起先後赴西班牙陸軍、海軍及空軍軍校訓練，之後再上大學研習法律。

萊昂諾將會在西班牙海軍的訓練艦「Juan Sebastián de Elcano」上完成海軍訓練。目前尚不清楚萊昂諾選擇就讀哪間大學和科系，但她接受教育的軌跡幾乎和國王菲利浦六世（King Felipe VI）重疊。

▲▼萊昂諾公主是未來的西班牙女王。（圖／達志影像／美聯社）

菲利浦六世（King Felipe VI）在加拿大雷克湖學院（Lakefield College）畢業後回到西班牙，赴薩拉戈薩軍事綜合學院就讀（General Military Academy of Zaragozo），接續在馬林海軍軍事學校進行訓練，最後從聖哈維爾的通用航空學院畢業。

1987年，菲利浦六世18歲時同樣在「Juan Sebastián de Elcano」訓練艦上完成軍事訓練，三軍訓練結束後，他便到馬德里自治大學（ Autonomous University ）研讀法律。

萊昂諾14歲那年在演講上流利切換西班牙語、英語、加泰隆尼亞語和阿拉伯語，高顏值高能力受外界矚目，她還對想推動獨立的加泰隆尼亞地區人民喊話，表示加泰隆尼亞在她心中始終具有特殊的地位。