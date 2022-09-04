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強化抗中　美國防部成立「特別工作組」盼簡化軍售流程

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲美國為了加速軍售盟友的效率，已成立特別工作小組簡化流程。（圖／達志／美聯社）

文／中央社

美媒披露，美國為加快軍售外國盟友的速度，國防部上月成立一支特別工作小組來尋找簡化流程之道，藉此強化與中國的競爭，以及為提供軍事裝備給烏克蘭的國家補充武器。

「華爾街日報」報導，美國國防部上月成立一個由高階官員組成、名為「老虎小組」（tiger team）的特別工作小組，來檢視美國向外國出售武器長期效率不彰的現象。

國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）上月簽署備忘錄成立「老虎小組」，由負責國防政策的副次長貝克（Sasha Baker）和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）共同督導，其他成員包括各軍種代表。

一名高官稱，這個工作小組將為美國國防部尋找簡化部分步驟的方法，目的是把盟友夢寐以求的無人機、槍支、直升機、坦克和其他武器裝備，更快交到合作夥伴和盟友手中。

官員表示，美中關係日益緊張以及俄羅斯入侵烏克蘭，為美國國防部大約1個月前開始的評估工作增添急迫性。

華爾街日報指出，美國國防部負責執行對外軍售計畫的大部分內容，但受到國務院的監督。國務院將每年450億美元的軍售計畫作為一種外交政策工具，用於擴大美國影響力。國會最終負責批准所有對外軍售交易。

美國國會議員、業界和政府官員長期以來一直認為，美國對外軍售計畫不願承擔風險且進度遲緩。對於出售敏感技術的擔憂，可能會使交易延宕多年。

這種緩慢的步調可能會讓一些國家不確定美國是否真心希望它們成為合作夥伴，並可能使美國希望保持密切關係的國家改買他國武器。

華府官員表示，在與中國的全球競爭中，美國必須加深與合作夥伴的關係，而衡量關係的標準往往是誰能以最快的速度、最便宜的價格，出售最優良、最先進的軍事裝備。

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