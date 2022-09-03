颱風軒嵐諾緩慢向北！解除陸警時間出爐　氣象局：深夜降雨最明顯

▲軒嵐諾持續向北移動，氣象局預估4日中午解除陸警。（圖／中央氣象局）



記者柯振中／綜合報導

中颱軒嵐諾持續逼近，目前正在緩慢向北移動，暴風圈觸陸的時間比預計的還晚。中央氣象局表示，預計3日深夜至4日凌晨之間，暴風半徑可能掠過台灣東北角的陸地，因此會持續針對新北市、宜蘭縣及基隆市發布陸上警報，而東半部、北部海面也會持續發布海警。按照目前的路徑推測，4日中午左右能解除陸警、晚間能解除海警，若持續朝正北移動，不排除能提早解除。

氣象局指出，軒嵐諾3日晚間8點時，中心位置位在台北東南東方340公里的海面上、七級暴風半徑280公里、十級暴風半徑100公里，預計之後還會稍微擴大，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風、瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於174級風。

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氣象預報員謝佩芸表示，軒嵐諾預計3日深夜至4日上半天，通過距離最接近台灣的地方，因此暴風半徑今晚至明晨可能掠過東北角的陸地，因此氣象局持續對新北市、宜蘭縣及基隆市發布陸上警報。而東半部、北部海面也會持續發布海警。

▲謝佩芸表示，受到外圍環流影響，北部、中部山區降雨愈來愈多。（圖／中央氣象局）



謝佩芸說，從雷達回波圖可見，軒嵐諾過去幾個小時以緩慢速度往北，外圍環流持續為北部、中部山區帶來風雨，與上午相比，整體雨量有愈來愈多的趨勢，預計3日深夜至4日中午以前是北部、中部山區降雨最明顯的時刻。

▲謝佩芸說，以目前的數據來看，3日晚間8點至4日晚間8點，北部山區降雨有機會來到200至400毫米。（圖／中央氣象局）



謝佩芸提到，以目前的數據來看，3日晚間8點到4日晚間8點，北部山區的降雨有機會來到200至400毫米，東北部地區、新北、新竹平地、台中山區的24小時累積雨量，有機會來到150至300毫米，因此北台灣、尤其是山區的部分，雨量明顯偏多，若要上山活動，務必特別注意落石、溪水暴漲的現象。

謝佩芸提到，若以最新路徑來推測，預計4日中午左右能夠解除陸警，若要解除海警，則要等到4日晚間。不過，謝佩芸也說，如果軒嵐諾持續向正北移動，不排除能提早解除警報。

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