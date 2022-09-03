軒嵐諾發威　石門水庫「蓄水量破86%」持續上升！新山水庫減0.43%





▲石門水庫和翡翠水庫，水位有明顯上升。（圖／翻攝自水利署防災資訊服務網）

記者施怡妏／綜合報導

軒嵐諾颱風雖然未直接侵襲台灣，但厚實的外圍環流仍帶來大量降雨，根據經濟部水利署數據，3日下午1時翡翠水庫蓄水率回升至62.35%，寶山第二水庫蓄水率則是100%，仍待「解渴」的新山水庫降雨量僅17毫米，3日上午7時蓄水率31.68%未見增加。

根據經濟部水利署數據，截至下午2時，翡翠水庫和石門水庫單日降雨量皆逾百毫米，水位明顯上升，前者蓄水量從2日上午7時的58.14%，上升至3日下午1時的62.35%；從2日0時到3日0時水位上升1.95公尺。後者更是從2日上午7時75.47%，升至3日下午1時的86.41%；水位則上升0.59公尺。

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▲基隆新山水庫蓄水量不增反減。（圖／記者郭世賢翻攝）

不過，新山水庫的出水量大於進水量，2日集水區降雨量17毫米，蓄水率則從2日的32.11%，降至3日上午7時的31.68%，時間停在上午7時，仍未見增長，由於北部地區雨勢未歇，只盼軒嵐諾能持續發威助益水情。

然而，中南部地區昨日僅有零星降雨，水庫水位無明顯變化，中部日月潭水庫以及鯉魚潭水庫，蓄水量皆超過9成，湖山水庫則是滿水位，持續放水中。南部南化水庫蓄水量99.05%，接近滿水位；而阿公店水庫以及曾文水庫蓄水量較低，分別是35.65%和49.45%。

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