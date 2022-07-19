心痛畫面！西嶼大義宮第3隻海龜死亡　玳瑁腹內驚見967顆卵

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣府農漁局於今年6月27日及7月6日分別接獲本縣大義宮來電通報，指飼養海龜發生死亡(6月27日2頭綠蠵龜、7月6日1頭玳瑁海龜)，在接獲通報後立即前往大義宮協助處理，並對該宮廟飼養環境的水質進行取樣，委託成功大學永續環境所進行檢測，其死亡海龜協請中華鯨豚協會於隔日在本縣水產種苗場進行病理解剖。

▲西嶼竹灣大義宮合法飼養海龜，接連傳出三頭海龜暴斃。（圖／澎湖縣農漁局提供）

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮率同協會獸醫師團隊執行玳瑁解剖事宜，包括海保署、澎湖縣農漁局官員陪同，初步將腹甲切割，撥開內部發現有大量海龜蛋、其數量經估算有967顆，秤其重量約8公斤。秘書長說明玳瑁一窩最大能產140顆蛋，其數量約能產5窩，取少量海龜蛋樣本執行病理分析。

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後續解剖發現肺部有不明黑色塊狀物、氣管切開時有水、泡沫流出切口、氣管內壁發現白色斑點、臟器切開時流出之膽汁顏色有異並發現腹甲有2條異常刮痕等現象，其出現異常跡象，已採取部位進行採樣，以利後續進行病理分析。初步檢視報告，認為海龜偏瘦，體內有967顆卵，排卵恐有問題，死亡原因待病理檢驗分析出爐。

▲解剖海龜內部發現有大量海龜蛋、其數量經估算有967顆，秤其重量約8公斤 。（圖／澎湖縣農漁局提供）



為避免大義宮剩餘海龜再發生狀況，農漁局協請行政院農業委員會澎湖海洋生物研究中心將剩餘海龜於7/7移至該中心調養照護(目前移入調養海龜情況良好)，並與海洋研究中心協助該廟進行飼養環境進行全面清整。

▲大義宮目前僅剩綠蠵龜及玳瑁各1隻，暫由澎湖海洋生物研究中心收容 。（圖／澎湖縣農漁局提供）



