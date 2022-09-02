桃園槍殺2死相驗結果曝！殺手通報「任務完成」　3人都詐團成員

▲桃園區中華路昨（1）日晚間發生出租套房雙屍命案，涉嫌持槍殺害陳姓與楊姓男子的蘇姓嫌犯，做案後從大樓離去，還邊打電話疑似向接應同夥說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中華路出租套房昨（1）日晚間爆發陳姓與楊姓男子遭行刑式槍殺，警方在現場尋獲3枚彈殼，根據大樓監視畫面發現是蘇姓男子涉有重嫌，根據專案小組掌握，本案疑似有財務糾紛衍生殺機，目前正全力搜查蘇男到案；此外。桃園地檢署檢察官劉威宏中午率法醫到桃園殯儀館相驗2名死者，初步發現致命傷都在頭部，預估下週一解剖釐清死因。

▲桃園區中華路昨（1）日晚間發生出租套房雙屍命案，圖為命案現場大樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，死者分別是27歲的陳姓男子與28歲的楊姓男子，在桃園區中華路租屋處由1名女性友人提供其租屋處暫住約1個月，常有其他友人到場，據鄰居透露，這棟大樓租屋者較多，出入份子比較複雜，曾看過疑似行兇男子到過租屋處，但不清楚死者與兇嫌之間有何關係。

據指出，警方根據大樓監視畫面發現，蘇男行兇前後均獨自進入大樓，做案前疑似有拉滑套動作，疑似有預謀犯案。做案後邊打電話邊快步離去，專案小組懷疑可能是回報「任務完成」及相關接應同夥；此外，警方查出，2名死者與兇嫌疑似與詐騙集團有關，都有詐欺等前科紀錄，是否因此衍生殺機，目前仍需蘇嫌到案後說明釐清。

▲桃園區中華路昨（1）日晚間發生出租套房雙屍命案，桃園地檢署檢察官劉威宏上午率法醫到桃園殯儀館相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官劉威宏今天中午趕往桃園殯儀館相驗2名死者，法醫初步驗出致命傷都集中頭部，預計下週一由法醫研究所解剖釐清死因。

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