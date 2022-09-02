陪兒子歡樂合照後…好爸爸轉身變冷血殺手3槍殺2男　生活背景曝光

記者沈繼昌、陳雕文／桃園報導

桃園市2名男子1日晚間在中華路出租套房內遭行刑式槍擊，頭部中彈身亡！據悉，槍手於去年11月找人合資20萬，於新北中和創業，疑工作忙碌跟妻子聚少離多，但非常疼愛唯一的兒子，時不時在臉書PO上父子合照，此外，槍手熟識道上弟兄，對幫派的長輩非常有禮貌，對朋友也很夠義氣，其確切殺人動機待查。

▲▼蘇姓槍手行凶後離開現場。（上圖／民眾提供、下圖／翻攝自槍手蘇男臉書）

遭擊斃的死者為27歲陳姓、28歲楊姓男子，2人於1日晚間7點多，跟其他3名友人在3樓租屋處聚會，當時36歲蘇姓槍手邊拉滑套邊走樓梯，進房內後稱要跟陳、楊2人談事情，請其他人不相干的人離開。不料待眾人於晚間10點再度折回套房時，2人已經中槍分別倒在地上、床上渾身是血身亡。

2名死者皆為頭部中彈身亡，其中一名死者頭部有兩個射入孔，警方在房內發現3枚彈頭與3枚彈殼，而蘇男在行凶後隨即搭計程車離開現場，目前警方正持續追緝。

▲▼案發社區緊鄰八大行業，周遭一堆監視器，住戶也表示，「這裡龍蛇雜處」。（圖／記者陳雕文攝）

退休警表示，2死者都是吃藥的，槍手會行凶有可能是黑吃黑。退休警還說，自己且曾經逮捕過蘇男並表示，「2死者住的那棟有很多吸毒人口，2死者是透過一對夫妻住進來這個社區，而蘇男之前也在這邊住過一個月……上月初蘇在走廊上跟我碰到面，他認出我還說謝謝，說當初逮捕他時有買便當跟一包菸給他」。

據知情人士透露，蘇姓槍手綽號「小毛」，熱衷參與宮廟活動，去年11月跟友人合夥創立人力派遣公司，於新北中和某住宅區設立辦公室；槍手獨居桃園少跟妻子接觸，但不時會在臉書放上跟年幼兒子互動的合照，可見父子感情仍相當好，今年6月底還用抖音拍下兒子跳舞的影片。

知情人士表示，蘇男熟識道上弟兄，對幫派的長輩很有禮貌，對朋友也很夠義氣，因此人際關係不錯。由於目前蘇男還在逃，其為何願意拋下妻小犯下殺人案，是否受人指使，詳細犯案原因仍有待釐清。

▼蘇男跟友人在新北中和合夥設立人力派遣公司，辦公室位於社區中。（圖／記者陳雕文攝）