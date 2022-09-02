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中颱軒嵐諾來勢洶洶　桃園復興光華聯絡道下午5時起預防性封路

▲桃園市復興區光華聯絡道為易坍方路段，大溪警分局下午5時許預防性封路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區光華聯絡道為易坍方路段，大溪警分局下午5時許預防性封路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中度颱風軒嵐諾夾大強風豪雨來勢洶洶，桃園市大溪警分局今（2）日指出，配合區公所公告，為確保山區人車通行安全，公告實施道路交通管制，大溪警方派遣警力管制人車通行至陸上颱風警報解除為止，籲請用路人非必要勿前往山區，最新管制情形民眾可洽詢復興區公所或大溪分局光華派出所，電話（03）391-2253洽詢。

▲桃園市復興區光華聯絡道為易坍方路段，大溪警分局下午5時許預防性封路管制人車通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區光華聯絡道為易坍方路段，大溪警分局下午5時許預防性封路管制人車通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方表示，管制路段為光華聯絡道處5K處，因該路段上方山坡地屬於易坍塌地區，歷年每逢颱風或豪大雨侵襲軍容易坍方，桃園市復興區公所於今日下午5時許公告實施交通管制，禁止人車通行。

大溪警方指出，光華聯絡道主要通往光華與哈嘎灣部落，聯絡道5公里處山坡為大規模崩塌潛勢區，因颱風來襲夾帶豪雨，復興區公所為確保山區居民安全，因此公告實施道路交通管制，大溪分局光華派出所派遣警力管制人車通行直至陸上颱風警報解除為止。

▲桃園市復興區光華聯絡道為易坍方路段，大溪警分局下午5時許實施預防性封路管制人車通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區光華聯絡道為易坍方路段，大溪警分局下午5時許實施預防性封路管制人車通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方呼籲，颱風來襲請民眾非必要勿前往山區，以避免發生危險，有關道路最新管制情形可洽詢復興區公所或大溪分局光華派出所（03）391-2253洽詢。

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