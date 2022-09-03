送小一女兒去上學！天兵爸離開接到「警察電話」：搞錯國小了

▲小一妹被天兵父送錯學校。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

近日各校陸續開學！上海奉賢區南橋鎮南橋小學1日一早，卻在校門口發生了令人傻眼的一幕。當地一名天兵父親帶著自己國小一年級的女兒去上課，結果卻送錯學校。當時，學校老師發現這名女童身穿的校服不是自己學校的，無奈只好找到警察求助，「警察，這個孩子不是我們學校的......。」

據《看看新聞》報導，正在學校門口迎接新生的南橋小學副校長郭老師，1日一早牽著一名孩子的手，走到正在附近的警員面前說了上述一番話。

老師的話讓警員當場愣住，原來，南橋小學當天報到的新生都統一穿著了新發的校服，而眼前的小女孩卻穿著自己的衣服走進了校門。老師詢問她是哪一班級，女童自稱是一年級6班。老師感到奇怪，「南橋小學一年級只有4個班，怎麼會冒出個6班呢？」

警員上前詢問，孩子只能說出自己的名字姓周，對於父母的聯繫方式、老師是誰等資訊一概不知。後經老師與警員判斷，附近的國小中，只有另外一間國小一年級有6個班，孩子大概率應該是那所學校的。

經聯繫，果然證實了老師與警員的判斷。隨後，警員將孩子安全送至了正確學校，並與孩子家長取得了聯繫。

接到警員電話的父親才後知後覺，自己竟將孩子送錯了學校。父親說，當天自己起了個大早，帶著自己剛上一年級的女兒小周來到學校門口。因疫情原因，家長不能進學校，見孩子自己走進了校門，也就放心離去了，不想粗心中竟鬧出了烏龍。

他羞愧表示，「因為兩個學校在同一條馬路上，相隔也就幾百公尺遠，我以前也沒有去現場開過家長會，搞錯了。」警員隨後向孩子父親詳細講解了學校的地址，警方提示，孩子年幼，家長要當心。讓孩子記住家長的聯繫方式很重要，照顧孩子，細心和安全，缺一不可。

消息一出，網友紛紛留言稱，「這家長連女兒就讀什麼學校都不清楚，實在有些誇張」、「這若是被媽媽知道，爸爸恐怕不知道會被罵到什麼程度，回家肯定完蛋了」。也有不少人無奈稱自己父親也像這名父親，「從小到大我爸都不知道我幾年幾班」。