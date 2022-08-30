開學首日防疫準備就緒　黃偉哲視察國小防疫整備

▲台南市長黃偉哲一早親往安平區新南國小，迎接學生返校實體上課，並視察關心學校防疫準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市中小學受疫情影響，自5月23日起暫停實施實體課程至暑假，30日式全國中小學恢復實體上課開學首日，市長黃偉哲一早親往安平區新南國小，迎接學生返校實體上課，並視察關心學校防疫準備，包括校園門禁管制、師生入校體溫量測及防疫物資整備等推動情形。

黃偉哲市長，肯定學校落實校園防疫的努力及用心，讓學生安心上學。許多在地議員、鄰里長也都歡喜到校迎接學生開學，並與黃偉哲市長一同視察校園防疫準備情形。





市長黃偉哲表示，國內COVID-19疫情仍存在傳染風險，尤其Omicron變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，為提升校園防疫能量，台南市政府所有團隊及學校謹慎以對，防疫不鬆懈，持續部署規劃校園防疫工作，整備各項防疫物資及訂定校園防疫措施。在開學前，全市國中小皆已完成校園環境清潔消毒工作，同時責成環保局也動員人力，配合開學前校園防疫準備，到校進行室外環境消毒工作，提供師生一個安心上學的環境。





黃偉哲說，今天是開學第一天，特別安排來學校視察防疫的整備，也看看小朋友的防疫意識是否出現疲乏，目前看起來都滿不錯的，希望新的學期每個同學都能平平安安，尤其國小、國中階段一人染疫全家受累，因此南市政府在這個區塊也特別著重。他也呼籲尚未完整施打疫苗的師生，能安排時間施打，保護自己的健康，也守護家人的安全。



黃偉哲也利用視察新南國小機會，到班級上與學童互動，以問答的方式宣導防疫措施，提醒學生注意洗手五時機，勤洗手避免病毒入侵，將防疫落實於生活中，降低傳染疾病之發生率；而小朋友創意有趣又實際的搶答，給了黃市長不只5個答案，逗得他哈哈大笑，讓黃偉哲留下深刻的印象；最後黃偉哲也提醒學生留意自主健康管理，遵守校園防疫規定，一起守護自己及他人的健康安全。





教育局表示，在疫苗接種方面，南市所屬國中小教職員工完整接種2劑疫苗比率已超過98%、接種追加劑疫苗比率也超過90%；5至11歲兒童第1劑涵蓋率88.31%、第2劑53.65%；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.67%、第2劑84.77%、追加劑61.18%，持續鼓勵師生接種疫苗，提升自我及整體保護力。



教育局長鄭新輝表示，因應國內本土疫情，為準備開學後的相關校園防疫措施，已邀請教師及校長團體代表共同研商校園防疫工作，督責學校務必加強防疫意識，落實「校園環境管理」、「防疫物資整備」、「師生健康監測」、「提升疫苗施打率」、「全程佩戴口罩」、「強化午餐防疫」、「加強門禁管制」、「配合暫停實體課程措施」及「自主防疫檢核」等9項措施。





教育局補充，各校為了落實防疫工作，皆成立防疫工作小組定期召開因應會議，在開學前皆確認完成校園室內外環境消毒及防疫物資整備，目前各校口罩、酒精、漂白水、快篩試劑等物資備用庫存量無虞，也要求學校隨時盤點，如有不足應立即補充；亦籲請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有疑似症狀請避免到校上學，儘速快篩並就醫，做好個人自主健康管理，守護學生安全並降低傳染風險。





新南國小表示，配合南市府防疫工作及確保學童學習環境安全，已於開學前完成教室內外的清潔消毒作業，並針對今年啟用的冷氣機進行濾網清洗，與燈具、電扇等灰塵清除，以維持室內的空氣品質，營造優質的學習環境，迎接開學的到來。學校亦盤點及增補各項防疫物資，口罩、酒精、漂白水、快篩試劑備量均達安全存量，各班配置額溫槍進行健康監測，開學後校方會落實執行入校量體溫、噴酒精消毒、在校內行動全程配戴口罩、加強校園環境消毒等防疫措施，為全校師生營造安全、健康的學習環境。