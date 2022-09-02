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廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」網朝聖驚呆！老闆親曝生意狀況

▲▼ 廖老大手搖飲，西屯,福科路,鐵粉。（圖／記者陳筱惠攝）

▲廖老大手搖飲，風波不斷。（圖／記者陳筱惠攝）

網搜小組／劉維榛報導

廖老大賣起手搖飲料，卻被不少網友看衰，尤其他在直播點名「3加盟店超難喝」，包括2家在桃園、1家在新北三重。恰好有網友在上述的某分店中點了6款飲品，而他點評「冬瓜青、白馬烏龍都很澀帶有苦味。」不僅如此，有網友在Google評論上詢問店家「列為難喝感覺如何？」結果老闆回應生意不減反增。

本站報導《廖老大「點名3分店超難喝」分店曝光！挨轟吃人夠夠...噴8字反擊》，敢說敢做的廖老大在直播上點名3家分店超難喝，「煮的好喝我會在店面簽名背書，煮的難喝我直接點名。」第1家是桃園觀音新生店，廖老大直言「這家店就放給他爛、給他倒，我已經對他們提告了，要他們別再開」；第2家則是桃園中正店；最後家1為三重文化店。

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對此，一名網友在Dcard表示，恰好去「廖老大第2難喝分店」光顧，也就是桃園中正店，他點了6杯飲料給朋友和員工品嚐，包括冬瓜青、翡翠檸檬錄、鐵觀音、多多綠、白馬文龍與黑糖珍珠鮮奶茶，評價確實兩極化。

►古早味冬瓜青（去冰、半糖）：就說要全糖，店員自信滿滿說會太甜，聽了建議，「結果第一口下去無言有夠難喝...我無言，茶會苦且苦味很明顯。」

►翡翠檸檬錄（去冰 、正糖）：原PO覺得蠻好喝的，一口接一口就喝完了，不過有點太酸。

►鐵觀音（去冰，微糖）：朋友A說茶很像清心的味道，一般般還行，「我沒喝，所以就不評論了！」

►多多綠：朋友B說不好喝，喝不出茶味，但原PO認為，「我自己有喝蠻喜歡的，其實喝的出茶，只是（茶味）比較晚出來。」

►白馬文龍：員工A茶很澀，原PO喝一口也這麼認為。

►黑糖珍珠鮮奶茶：員工B反應不錯喝，因為老闆請的最好喝，他說不難喝，但這個價位不會常喝。

總結來說，原PO表示，有些不錯喝、有些很難喝，食物本來就因人而異，「我本身是想喝飲料不挑品牌的，所以如果剛好廖老大在旁邊我就會買。」不過原PO提醒，單品茶類都很雷，「冬瓜青、白馬烏龍都很澀帶有苦味。」

此外，原PO也查看桃園中正店的Google評論，發現有網友發問「廖老大親自點名為全台三間最難喝之一的感覺如何？」結果店家透露，「謝謝你喔，有些私下事情，大家不知道，我的感覺生意不減反增，比較友討論話題。」

不過《ETtoday新聞雲》記者搜尋此評論時，發現店家有4.3顆星好評，而該貼文已被更改，變成中規中矩的制式回應，「感謝您蒞臨廖老大桃園中正店並撥冗留下回饋，很抱歉讓您有負面的感受，我們會將您的建議記錄下來並與團隊進行檢討改善，非常感謝您點出不足之處，讓我們有機會做的更好。」

▼分店親曝，生意反而變好了。（圖／翻攝Dcard、Google評論）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard、Google評論）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard、Google評論）

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