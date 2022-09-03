ET專訪／承認父親更生人背景　許淑華籲對手：回歸討論縣政

▲許淑華力拚延續國民黨在南投縣的長期執政。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長選戰目前呈現藍綠對決，更是縣政史上首次的「女力」對決、勢將產生首位女性縣長，許淑華先前接受媒體專訪時，曾肯定對手蔡培慧是「很不錯的人」，不過綠營則不斷質疑南投是黑道派系治縣，也猛攻許的出身、論文抄襲疑案和誠信問題；日前因台南殺警慘案，許淑華質疑蔡培慧廢死立場，遭蔡培慧反嗆：「先交代你爸爸的黑槍和黑道背景！」將2人間的交鋒火力達到新高點。

許淑華表示，從沒否認父親是更生人的事實，很多南投鄉親也都知道她的出生家庭背景，但她相信自己能在南投從政20年，一路自議員、市長、立委到現在參選縣長，靠的是在地選民對她個人的支持，也是對她勤走基層、務實服務的肯定。

許淑華呼籲對手，不要因為選情告急，就用「抹黑、抹紅」當選舉主軸，無論最後誰當選縣長，都能一起為南投的未來發展提出理性的建議和討論、思考如何將南投打造成宜居城市。

此外，一向民風純樸的農業縣南投，竟於7月爆發康建生技血案，全案於8月30日偵結、造成4死1傷慘劇的兇嫌李鴻淵也遭檢方求處死刑，但仍引發縣民對黑槍氾濫、治安敗壞的疑慮。

許淑華據警政署及海巡署查獲統計指出，自106年到今年為止，全國查獲槍枝高達9290枝，去年槍擊案更是多達上百件，創6年來新高，可見黑槍犯罪氾濫屬全國性的問題，她認為中央和地方要更緊密合作，共同解決這個問題；許淑華也訴求中央政府必須正視近年來警界人事異動爭議、警察缺少人力裝備等現況，不要每次發生事情才用「震怒」解決事情，讓第一線的員警士氣低落，也讓家屬心寒。

至於論文涉嫌抄襲的疑案，許淑華的母校逢甲大學校方先前表示將於10月提出學術倫理審查結果；許淑華也再度強調，曾經針對本案公開說明過很多次，她已經主動向母校提起審查，並尊重審查結果，也希望民進黨不要干涉學校的學術中立。