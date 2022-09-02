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誇張！精神病患改造醫院變「極樂天堂」　從醫護到病患多P吸毒全來

比AV更誇張！精神病患改造醫院變「極樂天堂」，從醫護到病患多P吸毒全來。（翻自cand.com.vn）

▲阮春奎入住精神病醫院期間，營運非法毒品販賣、性買賣等事業，把多間病房改造成「極樂天堂」，供病患們玩樂。（圖／翻攝自cand.com.vn）

圖文／鏡週刊

越南一起案件在近日受到矚目，39歲主嫌阮春奎（Nguyen Xuan Quy，音譯）在2018年因病住進河內一間精神病醫院，但他在住院期間，竟然把醫院改造成「極樂天堂」，引進毒品、妓女等，從醫護人員到病患幾乎都參加過瘋狂嗨趴。阮春奎在去年被捕，前日當地法院判決出爐，判處阮春奎死刑。

據越南《經濟都市報》與英國《每日星報》報導，阮春奎在2018年住進該間精神病醫院。但他在住院治療期間，竟然開始營運非法毒品販賣、性買賣等事業，更把多間病房改造成「極樂天堂」，供病患們玩樂，甚至連醫護人員都加入。

據悉阮春奎還特意裝修病房，引進音響、隔音板、燈光等設備，把病房改造成夜店。阮春奎除了在院內進行毒品交易，更從外頭引進妓女，報導指出，毒蟲和性工作者會偽裝成病患和志工進入醫院，以避人耳目。報導也稱，阮春奎幾乎成為這間醫院的「王」，因此當外頭出現取締或檢查的風聲時，病患們都會幫阮春奎掩護。

阮春奎從外面叫許多「小姐」偽裝成病患或志工進入醫院。（翻自cand.com.vn） 

▲阮春奎從外面叫許多「小姐」偽裝成病患或志工進入醫院。（圖／翻攝自cand.com.vn）

涉案人之一的「媽媽桑」。（翻自dantri.com.vn）

▲涉案人之一的「媽媽桑」。（翻自dantri.com.vn）

警方在去年破獲這個超級誇張的「精神病醫院」，同時逮捕阮春奎與其共犯，警方調查發現，阮春奎所販售及蒐藏的毒品，至少有15公斤。該案在上月底進行判決，法院以毒品販售、持有等罪，判處阮春奎死刑；另一名共犯阮范玉（Nguyen Van Ngoc），也被判處死刑，其餘共犯則被判處5年到終身監禁刑期不等。另一方面，該間精神病醫院也被重新大整頓，撤換掉院長等一系列高層，有人也受到司法處罰。

阮春奎被判死刑。（翻自dantri.com.vn）

▲阮春奎被判死刑。（翻自dantri.com.vn）

阮春奎手上至少有15公斤的毒品。（翻自dantri.com.vn）

▲阮春奎手上至少有15公斤的毒品。（翻自dantri.com.vn）


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