他領日薪「爽曬一疊千鈔」　工作照曝光！網驚數20張：真的賺不來

▲原PO領薪水，目測有20張千鈔。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

日前柬埔寨詐騙集團，會PO出厚厚美金來引誘台人海外工作，而有男網友則曬出「一疊台幣千鈔」，目測約有20張，而他表示這是一天工資，接著貼出工作照片，引發網友看呆直呼「這個我真的賺不來」、「這兩包就壓死我了...辛苦了」。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，「今日事今日畢，（領）工資，謝謝老闆娘！」而照片可見，原PO坐在駕駛座上，手拿厚厚一疊千鈔，而副駕駛也有人正在點鈔，目測至少有20張藍色小朋友。

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正大家好奇原PO的工作時，另兩張畫面也曝光了，騎樓推著近30包的厚重沙包，而有人背上一次扛著3包，光看就深感吃力與厚重。

▲原來原PO工作是扛厚重沙包，可說是苦力錢。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



該文貼出短短半小時，就引來近千人按讚，網友紛紛驚呼「這個我真的賺不來」、「都是血汗錢」、「搬這幾包就能賺20張哦！老闆娘真好啊」、「這兩包就壓死我了...辛苦了」、「不偷不搶，我工人我驕傲」、「20張，我可以搬100包以上，老闆請我好了」。

不過也有網友質疑，「工頭啦，一人2000元就發完了」、「拍完～記得還給同事」、「我不太相信...搬這樣哪有可能給你20張」、「工作地點是柬埔寨嗎」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

