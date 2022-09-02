天花板破洞掉出1隻手！正妹直擊抽動瞬間嚇壞　竟是「哥吉拉來了」

記者吳美依／綜合報導

泰國女網友吉吉（Jeejee）的住家天花板突然破洞，還掉出一隻發黑的手臂，還以為是大白天鬧鬼了，於是拿起手機蒐證，未料那隻「鬼手」竟突然抽動，讓她當場嚇壞。吉吉與家人追查後才知道，原來那是一隻重達50幾公斤的大蜥蜴，壯碩身形宛如「哥吉拉」。

▲女網友吉吉住家天花板伸出「鬼手」。（圖／翻攝TikTok@jeejeerussarinwongsuriya）



吉吉先前聽見頭頂傳來奇怪聲響，還以為是老鼠在奔跑，但後來天花板表面卻逐漸塌陷，最後終於承受不住重量，破了一個大洞，還露出「鬼手」。她表示，蜥蜴可能是透過管線爬上去的，但確切路線不太清楚，而且根本沒想到，蜥蜴的四肢竟然神似人手。

許多網友都被影片嚇壞，紛紛留言，「我的老天啊！」、「天花板碎片掉下來的時候，我也跟著尖叫！」、「如果不看留言，我真的會覺得是人的手。」、「到底怎麼上去的？」

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