翁山蘇姬再添1罪！緬甸軍政府控「選舉舞弊」　法院追加3年刑期

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬26日被裁定於選舉中舞弊罪成，遭判刑3年。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在當地8月26日，被裁定於前年的選舉中舞弊罪成，遭法院判處3年監禁和勞役。

據路透社報導，有消息指出，翁山蘇姬8月26日被裁定於2020年的選舉中犯下欺詐行為，讓她領導的全國民主聯盟（NLD）以壓倒性多數擊敗軍方贏得大選，而被法官判處3年監禁和勞役。知情人士表示，翁山蘇姬將被安排進行什麼勞作尚未可知，不過共同被告、被罷免的前總統溫敏（Win Myint）也同樣被判刑。

報導稱，執政的軍事委員會發言人並未回應路透社的置評請求，僅表示翁山蘇姬正在接受正當程序。緬甸軍政府領袖、國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）日前表示，會考慮容許翁山蘇姬從監獄囚禁改為居家軟禁，前提是她涉及的一連串案件要完成判決。

翁山蘇姬所領導的文人政府去年2月在一場軍事政變中被推翻，她本人也遭拘禁至今，緬甸短暫的民主時期就此結束。隨後，這名77歲的諾貝爾和平獎得主因貪腐、煽動反軍方、不遵守新冠防疫規定，以及違反電信法等罪名，被判處17年徒刑，但她堅持不認罪。