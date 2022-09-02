快訊／軒嵐諾龜速北上！最快明凌晨2：30發陸警　暴風圈觸陸北北基宜

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局2日晚間表示，中颱軒嵐諾移動相當緩慢，預計最快將在3日凌晨2點30分發布陸上颱風警報，暴風圈預估在3日晚間7時許觸陸，範圍包含台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣。

▲中央氣象局預估3日凌晨2點30分發布陸上颱風警報。（圖／氣象局）

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氣象局指出，軒嵐諾2日20時中心位置在鵝鑾鼻東方約400公里海面上，以每小時7轉15公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時 198 公里），相當於16級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局說，颱風暴風圈目前已涵蓋台灣東部海域及巴士海峽，並逐漸進入台灣北部海面，各地沿海風力大約為9至11級，浪高也達到4公尺左右，整體降雨情況以北部地區、新北山區及新竹山區相對明顯，台東至恆春半島也有降雨情況。

氣象局也說，颱風暴風圈未來有擴大之趨勢，預計3日下午暴風半徑接擴大為280公里，4日清晨再進一步擴大到300公里。

中颱軒嵐諾儘管仍未觸陸，外圍環流卻已帶來強風大雨，自2日0時截至2日8點20分止，降雨最多的5縣市為第1名台北市北投達234.5毫米、第2新竹縣尖石鄉177.5毫米、第3蘭大同鄉177毫米、第4新北石碇172.5毫米及第5桃園龍潭162毫米。

氣象局2日晚間9點50分持續針對台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、宜蘭發布豪雨特報，針對苗栗、台中山區發布大雨特報，提醒民眾注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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