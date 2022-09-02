軒嵐諾幾乎「原地打轉」！陸警發布時間恐延後　5縣市降雨最嚴重

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記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局2日晚間表示，軒嵐諾過去3小時內近似原地打轉，並沒有移動的太明顯，預估未來雖然會以每小時7轉15公里的速度北上，由於在過去移動的速度非常緩慢，因此將再評估未來整體颱風移動的速度、方向，再宣布陸上颱風警報發布的時間。

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▲氣象局表示，軒嵐諾過去3小時內近似原地打轉。（圖／氣象局）

根據氣象局資料，軒嵐諾2日20時中心位置在鵝鑾鼻東方約400公里海面上，以每小時7轉15公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時 198 公里），相當於16級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，軒嵐諾過去3小時內（2日下午5點30分至晚間8點30分）近似原地打轉，儘管未來雖然會以每小時7轉15公里的速度北上，由於過去移動速度實在太緩慢，未來將再評估整體颱風移動的速度、方向，再宣布陸上颱風警報發布的時間。

▲氣象局公布2日0時至20時20分縣市雨量排名。（圖／氣象局）

至於降雨情況，台灣2日以北部地區雨勢比較明顯，南台灣部分則是台東至恆春半島有降雨情況，自2日0時截至2日8點20分止，全台灣降雨量最多的縣市第1名為台北市北投達234.5毫米、第2為新竹縣尖石鄉177.5毫米、第3為宜蘭大同鄉177毫米、第4為新北石碇172.5毫米、第5為桃園龍潭162毫米。

氣象局表示，2日晚間至3日上午8點北台灣降雨相對明顯，中南部地區下雨也會開始明顯，特別要注意的是明天白天（上午8點之後）北台灣除了持續降雨外，降雨量也會比2日晚間更多，中部及中南部山區降雨也會降雨情況也會逐漸明顯。

▲台灣2日晚間7點30分各地下雨情況。（圖／氣象局）

氣象局指出，受颱風外圍環流影響，沿海空曠地區風力持續增強，西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有 9 至 11 級強陣風，金門及西半部內陸區域亦有較強陣風出現之可能。

另外台灣東南部、東北部沿海亦有長浪發生，嘉義以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖、澎湖容易有 3 至 6 米浪高出現，海上航行及作業船隻應嚴加戒備，民眾請避免前往海邊活動。

氣象局2日晚間7點35分持續針對台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、宜蘭發布豪雨特報，針對苗栗、台中山區發布大雨特報，提醒民眾注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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