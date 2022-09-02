騙20人↑赴柬埔寨！花蓮港警逮「一條龍」人口販運集團　2男遭聲押

記者柯政誟、戴若涵／花蓮報導

花蓮港警總隊日前接獲線報，有民眾被人口販運集團騙出國，循線查獲傅姓、陳姓2名主嫌，表示該集團以「一條龍」手法，先用高薪手段誘騙被害人，接著統一辦理護照、提供住所、載送出境，目前已知有20多人受害。檢方訊後認定傅、陳2人犯罪嫌疑重大，向花蓮地方法院聲請羈押。

▲▼花蓮港警破獲人口販運集團。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

花蓮縣一名21歲女子領有中度身心障礙證明，於7月底出境至柬埔寨，被害人父親因女兒失蹤，心急如焚報案。港警總隊接獲線報後，隨即成立專案小組展開蒐證調查，通知被害人家屬及相關證人到案說明，以及前往外交部、桃園機場等地調閱監視器釐清相關事證後案報請臺灣花蓮地檢署偵辦，並會同台北市政府警察局松山分局等單位共同查緝。

警方調查發現，該人口販運集團的手法是，透過網路高薪資的文宣廣告誘騙被害人，唆使被害人前往台北外交部領事事務局，與45歲陳男、27歲傅男會合，辦好護照後再當場扣留被害人的護照，並將被害人帶往藏匿住所，出境當天再將被害人交給令一名37歲邱姓男子，再由邱男擔任集團中監控的角色，與被害人一起搭機出境。而申請護照、搭機的費用全由集團支出。

專案小組掌握犯罪事證後，報請花蓮地檢署於8月30、31日逮捕人口販運集團陳男、傅男等2名幹部，並查扣行動電話、sim卡、護照、銀行存摺、信用卡、他人印章等物證，並通知相關證人到案釐清。

檢方訊後，認定陳嫌違反人口販運防制法、刑法意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞，向花蓮地院聲請羈押。

檢警指出，本案因涉國境內、外，且該集團分工詳細，有黑道幫派從事線上博弈詐騙並藉此牟利，除以涉犯人口販運方向偵辦外，另向上溯源追查線上博弈及詐騙等不法情事，將以組織犯罪條例擴大偵辦。