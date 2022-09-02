基隆+608！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗接種取消順延

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心2日公布國內本土病例，新增3萬3483例，其中基隆新增608例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率持續超過六成，籲請民眾遵守現行戴口罩規定，另外颱風「軒嵐諾」進逼台灣外海，衛生局提醒家長們，為提升幼兒防疫保護力。市府原定9月3、4日這周末在基隆港務分公司1樓，開設6個月至5歲BNT幼兒疫苗大型接種站，取消順延擇期再行公告。

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有關基隆市疫情部分，本市今日608名確診人數中，外縣市通報96例，佔15.79%；其中女性333人、男性275人；若以年齡別區分，25-34歲有108人最多，占17.76%，其次為45-54歲有93人、55-64歲有93人，皆各占15.30%；至於75歲以上的長者有23人、65-74歲有59人、6歲以下有31人。





林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治27人、空床51床，空床率65.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症5名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症12名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬0296人，利用快速通道的有4萬0433人，有8萬3845人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬4057人，條件不符合則有1萬9788人。

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