死亡+36！最年輕2人僅40多歲　因壞死性胰臟炎等共病過世

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增36例新冠死亡個案，當中最年輕個案有2名40多歲，都是因為共病死亡。他們死因除新冠肺炎之外，其中一人死因包含癌症合併肝衰竭，另一人則是有壞死性胰臟炎併多重器官衰竭。今天也新增2例兒童重症通報，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為25例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至8月30日，死亡日期介於5月30日至8月30日

▲指揮中心公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案當中最年輕的2人僅40多歲，其中一名是男性，本身有癌症、肝硬化等病史，接種兩劑疫苗。8月初已經因為肝硬化，細菌性腹膜炎住院，住院中出現肺炎，8/11採檢確診；後續使用瑞德西韋治療，8/29過世。死因為新冠肺炎、菌血症合併敗血性休克，癌症合併肝衰竭。

另一名是40多歲女性，羅一鈞指出，個案本身有高血壓病史，接種三劑疫苗，5/18出現發燒、噁心等症狀，就醫診斷急性胰臟炎住院，同時也確診新冠病毒感染。後續急性胰臟炎惡化成為壞死性胰臟炎，一直住院處理相關併發症，不幸於7月11日過世。死因為壞死性胰臟炎併多重器官衰竭及新冠肺炎重症。羅一鈞補充，該女原本新冠確診是放入其他死因，後醫師有調整到直接死因之一並重新提報，後來於今日補提列。

今天另新增通報131例中重症，當中97例中症，34例重症。其中有2例特殊重症為兒童MIS-C。羅一鈞表示，第一例為4歲女童，無慢性病史，沒打疫苗，7/4確診新冠，8/24起發燒、右頸疼痛、紅眼、眼皮浮腫、全身出疹，8/27到急診，疑似MIS-C住院，心臟超音波顯示有冠狀動脈發炎變化，經免疫球蛋白、類器純治療後轉好，8/31出院。

另一例則是11歲男童，有過敏性鼻炎，沒打疫苗，5/28確診新冠，8/26起發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉等四症狀，8/28至急診，抽血檢查，發炎指數、肝指數、血栓指數都升高，診斷MIS-C住院，使用免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在住院中。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童重症累積198例，且有26例死亡，重症中屬於MIS-C有124例。

▲指揮中心說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）