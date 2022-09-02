黃珊珊喊話電視辯論　陳時中接下戰帖、蔣萬安冷處理

▲台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

台北市長選戰「三腳督」勢態確立，候選人除紛紛推出政見，是否參與電視辯論近來也成三方攻防焦點。黃珊珊日前下戰帖喊話蔣萬安、陳時中一起針對市政願景進行辯論，盼藉此讓政策「越辯越明」。面對對手叫陣，陳時中陣營稍早已簽署三立電視台舉辦的辯論會同意書，蔣萬安陣營目前則僅表示已勾選中選會舉辦的辯論會。

黃珊珊首先在登記參選台北市長時，喊話陳時中、蔣萬安進行政策辯論，站上辯論台讓市民選擇最適任人選。由於未獲蔣萬安與陳時中明確回應，黃珊珊2日早上再度質疑，「不敢辯論的候選人，對的起選民嗎？」她說，自己昨天簽署三立電視台電視辯論意願書，同時民視與華視都表示，希望能舉辦電視辯論會，「我當然立刻表示同意」。

「我覺得很可惜，要參選首都市長的人，竟然不願意交代未來願景與規劃， 也不願接受辯論的檢驗，那市民為何要投票給你？」黃珊珊批評，操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只想繼續打模糊與泥巴戰，這只會讓民主向下沈淪。

針對黃珊珊的辯論邀請，陳時中日前雖表示自己已在登記時，在政見發表會意願調查表勾選「辯論」，不過，陳時中競選辦公室2日稍早指出，陳時中將出席三立電視舉辦的辯論會，蔣萬安則是冷處理，迄今未簽署任何一場電視辯論會同意書，僅表示已勾選中選會舉辦的辯論會，每週都會端出政策牛肉。

此外，儘管蘇煥智未被黃珊珊點名，卻是第1個接招的候選人。他9月1日在臉書標註黃珊珊，表明「歡迎來跟我辯論，不要逃避！」此外，蘇煥智2日再透過臉書發文指出，邀請黃珊珊就社子島開發案及內湖AIT前都更案進行辯論。